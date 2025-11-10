PS pretende política estruturada e transversal para garantir envelhecimento activo e com dignidade

Um projecto de resolução do grupo parlamentar do PS será debatido, esta semana, na Assembleia Legislativa da Madeira, com o objectivo de garantir o envelhecimento activo e com dignidade. Sancha de Campanella explica que esta iniciativa surge num momento em que a Região enfrenta uma profunda transformação demográfica para qual se exigem respostas com efeitos não só no imediato, mas também a médio e longo prazo.

A deputada socialista, em conferência de imprensa realizada hoje, apontou que na última década, o índice de envelhecimento na Região aumentou cerca de 50%, sendo que, em concelhos como o Porto Moniz e São Vicente, existem dois idosos por cada jovem, perspectivando-se, que até 2050, esse rácio seja de quatro idosos para cada jovem.

Sancha de Campanella adiantou que a proposta do PS preconiza uma política estruturada e transversal que abranja diversas áreas, a começar pela questão da saúde, "na qual se têm verificado constrangimentos significativos, nomeadamente ao nível das listas de espera, da falta de médico de família e da falta de acesso por parte dos idosos a medicamentos de forma gratuita nas farmácias".

Quanto à habitação, os socialistas alertam para o facto de muitas casas não estarem preparadas para a falta de mobilidade ou a mobilidade reduzida dos idosos. Neste campo da habitação, "o objectivo passa também por dar resposta ao problema das altas problemáticas. Além destas áreas, a proposta do PS incide ainda sobre os eixos da mobilidade e da coesão social".

A parlamentar reforçou a premência e a urgência de o Governo Regional implementar estas soluções e lembrou que a Região apenas dispõe do Plano Regional para o Envelhecimento Activo 2016-2019. “Volvidos seis anos, estamos sem plano! Não há resultados desse plano, não sabemos se ele funcionou não, não há qualquer impacto social do mesmo e, por outro lado, não foi transposto para a Região Autónoma da Madeira o Plano de Acção Nacional para o Envelhecimento Activo”, afirmou. Como salientou, a proposta do PS visa não só colocar a Região em linha com o Plano Nacional, mas também com a Década do Envelhecimento Saudável da ONU.

Segundo a parlamentar, esta realidade não tem de ser uma fatalidade. É preciso é permitir que os idosos envelheçam com dignidade. “Envelhecer não é um problema. O problema é nós não estarmos preparados para envelhecer”, disse, acrescentando que a estratégia visa precisamente que a Madeira se prepare a médio e a longo prazo para o envelhecimento.

Sancha de Campanella lembrou que, em 2023, foi criada a Direção Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, a qual é apenas “corta-fitas”, “só aparece em conferências”, pois "não implementou um plano, não propôs metas, nem fez a avaliação da situação existente". Como criticou a deputada, o Governo Regional não prepara o envelhecimento activo e apenas age de forma reactiva.