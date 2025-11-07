Associação Adoro.Ser.Mulher realiza ciclo de mesas redondas sobre Artes e Ofícios Tradicionais

A Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira, entidade que promove e impulsiona o empreendedorismo no feminino, realiza pelo sétimo ano consecutivo o seu ciclo de mesas redondas, este ano dedicado à temática das Artes e Ofícios Tradicionais.

Esta iniciativa, que destaca uma determinada temática/área profissional, tem como objectivo ouvir a sociedade civil, destacando acima de tudo mulheres que têm protagonizado a diferença.

Assim, nos dias 10, 17 e 24 de Novembro, pelas 18h30, a Associação promove três mesas redondas onde se destaca o papel das Mulheres nas Artes e Ofícios Tradicionais, na actualidade.

"Pretende-se com estas conversas conhecer o trabalho que tem sido feito por um conjunto de mulheres na dinamização, promoção e perpetuação das diferentes artes e ofícios tradicionais", refere a associação.

A primeira mesa redonda realiza-se na próxima segunda-feira, dia 10 de Novembro, às 18h30, no Hotel Monte Carlo, com entrada livre. As intervenientes nesta primeira sessão, sobre Joalharia e Vimes, são Rita Morais de Andrade, fundadora da Marca Rita Andrade - Contemporary Jewellery, Dália Pires de Gouveia, fundadora da marca Bica Larica, Cristina Barros, fundadora da marca Dots Jewellery.

Além disso, o evento conta ainda com a moderação de Marisa Santos, gestora regional da Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira