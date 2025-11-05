Paulo Neves defende mais investimento do Estado na Região na área da Defesa

O deputado Paulo Neves defendeu, esta quarta-feira, durante a audição ao Ministro da Defesa Nacional que decorreu na Assembleia da República, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2026, a necessidade de o Governo da República reforçar o investimento destinado à Madeira na área da Defesa, com especial enfoque nas infraestruturas, material e pessoal militar, segundo consta na nota emitida.



Segundo o deputado, “é essencial garantir que, à luz do reforço orçamental previsto para a Defesa nos próximos anos, a Madeira seja contemplada com parte desse investimento nacional”.

Paulo Neves destacou ainda a importância geoestratégica da Região, sublinhando que “a Madeira tem uma área marítima enorme, de grande relevância para Portugal e para a defesa do Atlântico no contexto da NATO, o que deve ser valorizado também do ponto de vista do investimento”.

O parlamentar social-democrata lembrou igualmente o trabalho de investigação desenvolvido na Região, nomeadamente nas áreas da tecnologia de drones e da pesquisa marítima, defendendo que “essas capacidades podem e devem ser aproveitadas e apoiadas pelo Ministério da Defesa”.