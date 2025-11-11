Vaticano estreia documentário "Leo from Chicago" sobre origens norte-americanas do Papa

O Vaticano estreou, esta segunda-feira, na plataforma digital YouTube o documentário "Leo from Chicago", obra que percorre a história, as raízes familiares e a vocação agostiniana do Papa, com a participação dos irmãos, Louis e John.

O segundo documentário sobre Leão XIV, que se segue a "León de Peru", estreado em junho deste ano, mergulha nas suas raízes, a começar pela infância em Dolton, Chicago, onde cresceu com os pais e irmãos numa pequena casa com um quarto, uma casa de banho, uma cozinha, uma sala de estar e uma sala de jantar, como disse o irmão Louis.

O filme, de 52 minutos, reconstitui o percurso de vida de Robert Francis Prevost nos Estados Unidos através das memórias de familiares, companheiros de estudos, professores e amigos de longa data.

Nele se incluem também fotografias inéditas do Papa na infância e juventude, junto dos pais e dos irmãos, bem como imagens com amigos de infância e juventude, que narram a evolução pessoal e espiritual até se tornar o chefe da Igreja Católica.

Os dois irmãos lembraram que, desde o nascimento, "ele era especial".

Cresceram num lar católico: a mãe assistia à missa todas as manhãs antes de os preparar para a escola, e a fé estava sempre presente em casa, o que o levou a seguir esse caminho.

"Acho que uma das freiras lhe disse algo do género na escola, um ano: 'Robert Francis, tu poderás ser Papa um dia'", recordou Louis.

Também são destacados no documentário aspetos de Robert Prevost como o gosto por conduzir, a natureza estudiosa, tranquila e humilde e o grande sentido de humor.

A obra audiovisual, disponível em espanhol, italiano e inglês, mostra imagens da casa onde cresceu, bem como dos locais que marcaram a sua vida.

Inclui ainda histórias como o gosto pela gastronomia e a pizza de Chicago, especialmente a de pepperoni.

Realizado pelos jornalistas Deborah Castellano-Lubov, Salvatore Cernuzio e Felipe Herrera-Espaliat, e editado por Jaime Vizcaíno Haro, o filme é uma produção do Departamento Editorial do Dicastério para a Comunicação, em colaboração com a Arquidiocese de Chicago e o Apostolado da Nova Evangelização El Sembrador (ESNE).

"Leo from Chicago" será exibido nos próximos dias em várias cidades italianas: Vicenza e Cremona (21 de novembro), Trento (25 de novembro), Verona (01 de dezembro), Génova (05 de dezembro) e Cagliari (15 de dezembro), informaram os meios de comunicação do Vaticano.