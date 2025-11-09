Papa Leão XIV apela para cessar-fogo nas regiões em guerra e pede negociações de paz

O Papa Leão XIV apelou hoje, durante a oração dominical do Angelus, para um cessar-fogo nas regiões afetadas por guerras e pediu que sejam feitos esforços no sentido de alcançar negociações de paz.

A partir da janela do Palácio Apostólico, na praça de São Pedro, no Vaticano, e perante as centenas de fiéis que assistiram à celebração desta manhã, o Papa Leão XIV disse que tem rezado, nos últimos dias, por aqueles que perderam a vida em conflitos armados.

"Entre eles, lamentavelmente, há muitos que foram assassinados em combates e bombardeamentos, mesmo civis, crianças, idosos, doentes", disse.

"Se realmente queremos honrar a sua memória, deve-se alcançar um cessar-fogo e comprometer-se com negociações", acrescentou o pontífice, segundo a agência noticiosa EFE.

Ainda sobre os conflitos que existem em várias partes do mundo, o Papa Leão XIV transmitiu o seu agradecimento a todos aqueles "que estão empenhados em construir a paz".

Na mesma oração, o Papa Leão XIV falou ainda sobre as vítimas da passagem do tufão Kalmaegi, esta semana, pelas Filipinas e que provocou mais de 200 mortos.

"Rezo por todos os mortos e suas famílias, pelos feridos e pelos deslocados", disse o pontífice.