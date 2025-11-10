Governo confirma novo traçado da Via Rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta

O secretário regional do Equipamento e Infra-estrutura, Pedro Rodrigues, confirmou hoje que o Governo Regional está a trabalhar num novo traçado rodoviário, paralelo, entre a Ribeira Brava, a Ponta do Sol e a Calheta, integrando a duplicação da actual via expresso, que passará a ter duas faixas em cada sentido, num modelo semelhante ao das vias rápidas da Região,

Segundo o governante, o actual nível de tráfego já “justifica claramente” esta transformação. A marginal entre a Ribeira Brava e a Tábua, especialmente no verão, tem registado constrangimentos constantes, o que levou a Secretaria a incluir esta obra no pacote da futura concessão rodoviária.

Pedro Rodrigues adiantou que o Governo quer lançar ainda neste mandato a nova concessão, que substituirá a actual via litoral e a via expresso, cujos contratos terminam em 2026 e 2029, respectivamente. A duplicação será feita em duas fases: primeiro até à Ponta do Sol e, posteriormente, até à Calheta, assente num traçado totalmente novo que pretende garantir maior fluidez, segurança e capacidade de circulação.

O secretário revelou que o estudo prévio será lançado agora, com a expectativa de que, “até ao final do próximo ano”, já exista uma solução técnica definida, com valores estimados e variantes de traçado mais fechadas.

O governante sublinhou que o desenvolvimento deste equipamento, conjugado com novos investimentos imobiliários e hoteleiros previstos para a zona, reforçará a necessidade de melhorar o acesso e aumentar a capacidade rodoviária no extremo oeste.

Pedro Rodrigues reiterou que o modelo de concessão manterá o princípio já conhecido: não haverá portagens. Será uma solução semelhante à actual, garantindo circulação gratuita em todas as vias estruturantes.

Paralelamente, a obra nas Quebradas, entre as Quebradas e o Amparo, já em execução, será integrada neste plano mais alargado. A primeira fase ficará concluída no primeiro semestre do próximo ano e o Governo pretende lançar também a segunda fase dentro do mesmo ciclo.

Com este conjunto de projectos, o Executivo regional aposta num salto qualitativo na mobilidade do Oeste, reforçando a capacidade rodoviária entre concelhos, preparando novos pólos de crescimento e dando resposta ao aumento contínuo do tráfego.