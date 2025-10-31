Albuquerque garante cumprimento de três obras prioritárias

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, marcou presença na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos da Ribeira Brava, onde reafirmou o compromisso do Executivo com o concelho e garantiu que “os compromissos assumidos são sagrados e serão cumpridos”.

O governante começou por destacar a fórmula política que permitiu construir a lista vencedora nas últimas eleições, sublinhando que “foi uma solução de equilíbrio, de bom senso e de maturidade política, que deu continuidade à estabilidade e à confiança que os ribeira-bravenses sempre demonstraram”.

Dirigindo-se ao novo presidente da Câmara, Jorge Santos, Miguel Albuquerque elogiou “a humildade e o diálogo” que o caracterizam, mas deixou uma mensagem clara sobre o exercício do poder: “É preciso saber ouvir, mas também é preciso decidir. A liderança exige firmeza e pulso.”

O chefe do Governo garantiu que o Executivo Regional irá avançar com as três principais obras reivindicadas pela Ribeira Brava:

– a reabilitação da frente-mar, “um projeto de alta categoria que vai valorizar o centro da vila, mas que exige exigência e qualidade, inclusive nas esplanadas”;

– a construção do auditório municipal, uma promessa antiga que será concretizada “em estreita articulação com a autarquia”;

– e a execução do nó rodoviário do Campanário, considerado essencial para melhorar a mobilidade no concelho.

Antes, Miguel Albuquerque dirigiu uma palavra de reconhecimento a Ricardo Nascimento, elogiando o trabalho desenvolvido ao longo de 12 anos na presidência da Câmara.

Concluiu com uma nota de confiança: “A Ribeira Brava vai continuar a crescer, a modernizar-se e a afirmar-se. O Governo Regional estará ao lado do novo executivo para cumprir tudo o que prometeu à população.”