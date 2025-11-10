Projecto-piloto vai testar o uso da inteligência artificial nas escolas da Madeira

As escolas da Região Autónoma da Madeira vão implementar, em breve, um projecto-piloto sobre inteligência artificial (IA) que tem como objectivo promover o uso responsável e seguro das novas tecnologias no ensino. A informação foi avançada pelo engenheiro e director de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem da Direcção Regional de Educação, Luís Gaspar, em declarações à margem do VI Encontro Regional para a Intervenção Comunitária, realizado no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, esta manhã.

Segundo o responsável, o projecto pretende sensibilizar alunos e professores para os desafios éticos e práticos da utilização da IA generativa, com particular atenção na protecção dos dados pessoais. “Queremos que os alunos e os professores compreendam o potencial da inteligência artificial, mas que os seus dados fiquem protegidos. A segurança digital começa em pequenos gestos, como ler as políticas de privacidade antes de instalar uma aplicação”, afirmou.

Luís Gaspar destacou que a inteligência artificial “é mais uma ferramenta a integrar no quotidiano escolar”, mas advertiu para os riscos de desinformação e exclusão digital se não houver sentido crítico na sua utilização. “Todas as tecnologias são um desafio. O importante é integrá-las de forma séria e segura, garantindo que sirvam o desenvolvimento das pessoas e não o contrário”, sublinhou.

O engenheiro lembrou que a Região tem vindo a investir na literacia digital, com especial destaque para o projecto ‘Manuais Digitais’, lançado em 2018, que promove a formação tecnológica entre os estudantes.

“O que nos preocupa é garantir uma integração o mais transparente possível. A inteligência artificial deve ser usada de forma ética, com respeito pela privacidade e pela diversidade cultural”, concluiu.