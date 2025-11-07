DTIM promove entrega de certificados e exposição do projecto

A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação (DTIM) na Madeira apresentou, hoje, no Centro Cultural John dos Passos, a exposição 'Upcycling de Têxteis: Transformando Memórias em Arte', que vai estar patente ao público até ao próximo dia 14 de Novembro.

O momento incluiu também a entrega dos certificados de participação às formandas, num gesto simbólico de reconhecimento pelo trabalho e pela criatividade desenvolvidos ao longo do projecto.

A sessão contou com a presença do director-geral da DTIM e da vereadora da Educação, Desporto, Cultura e Recursos Humanos da Câmara Municipal da Ponta do Sol, num ambiente de celebração e valorização da aprendizagem contínua.

Integrado no Programa Erasmus+ e no projecto KA121-ADU-000222469, na área da Educação de Adultos, o 'Upcycling de Têxteis: Transformando Memórias em Arte' promove a sustentabilidade, o consumo consciente, a aprendizagem colaborativa e a partilha intergeracional através da valorização criativa de materiais têxteis em fim de vida.

Após a cerimónia, os participantes reuniram-se num almoço-convívio, num momento de partilha e confraternização que reforçou os laços criados ao longo da iniciativa.

Esta exposição sucede à que esteve recentemente patente no Madeira Shopping, entre 25 de Outubro e 2 de Novembro, e que marcou a primeira apresentação pública dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do projecto.

Com a nova mostra na Ponta do Sol, a DTIM dá continuidade à sua missão de promover a inovação, a sustentabilidade e a criatividade como ferramentas de aprendizagem ao longo da vida.

A DTIM convida toda a comunidade a visitar a exposição e a descobrir como as memórias e os tecidos podem ganhar nova vida, transformando-se em arte, sustentabilidade e inspiração coletiva.