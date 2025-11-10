A requalificação da Escola de Santo Amaro deverá avançar em breve, isto depois da intervenção ter sido aprovada em Setembro. Trata-se de uma obra com um custo de 2 milhões de euros, que será levada a cabo pela Câmara Municipal do Funchal.

A indicação foi deixada pela vereadora Helena Leal, na abertura do II Encontro Regional de Administração Educacional, que decorre hoje e amanhã, no auditório do Colégio dos Jesuítas. Este é um evento organizado pela Associação Regional de Administração Educacional, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Universidade da Madeira.

Na ocasião, a autarca deu conta de que está ainda prevista a aquisição de novos equipamentos informáticos para o 1.º ciclo, inserindo-se no compromisso do município de uma escola “mais inclusiva, humanizada, participativa” e centrada no desenvolvimento integral das crianças e jovens.

Inspirada pela pergunta que deu mote ao encontro - “E se a escola fosse diferente?” -, Helena Leal sublinhou que o município tem procurado ir além dessa reflexão, incentivando também todos os munícipes, especialmente os mais jovens, a questionarem: “E se a comunidade em que vivo fosse diferente?” ou “E se a minha cidade fosse diferente?”. “Não há escola diferente sem uma comunidade que participa, que escuta e que se envolve”, afirmou a vereadora, destacando a importância do envolvimento de todos.

Aliás, Helena Leal fez questão de apontar que o Funchal é reconhecido pela UNESCO como Cidade Amiga das Crianças, distinção que considera resultado de um trabalho em rede e profundamente colaborativo, no qual as escolas desempenham um papel essencial. No âmbito da Estratégia Local para os Direitos da Criança, o Município estabelece objetivos claros para garantir que todas as crianças cresçam num ambiente saudável, feliz e com oportunidades reais. Esta estratégia contou com a participação das crianças das escolas do concelho.

A vereadora com o pelouro da Educação destacou também a criação das Bolsas de Mérito e de Valor, que reconhecem o desempenho académico e os princípios éticos e cívicos dos alunos, bem como a descentralização de competências para as Juntas de Freguesia, permitindo uma gestão mais próxima e eficaz das necessidades do quotidiano escolar.

A autarca sublinhou ainda o papel da educação para além da sala de aula, referindo o Projeto Educativo Municipal, que integra 100 ações de educação não formal ao longo do ano, em diversas áreas. “Se quisermos uma escola diferente, temos de construir uma cidade que educa”, afirmou Helena Leal, reforçando que “todo o investimento feito nas escolas, nas famílias e na comunidade tem como objetivo criar igualdade de oportunidades e garantir o futuro das crianças e jovens do Funchal”.