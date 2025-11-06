Tráfego aéreo brevemente interrompido no Aeroporto de Bruxelas após sobrevoo de 'drone'

O tráfego aéreo no Aeroporto Internacional de Bruxelas-Zaventem foi brevemente interrompido esta noite devido à presença de um 'drone' nas proximidades, segundo as autoridades belgas.

Um porta-voz do controlo de tráfego aéreo adiantou à AFP que o tráfego esteve interrompido durante meia hora, entre as 21:23 e as 21:53 locais (20:23 e 20:53 de Portugal continental), sendo posteriormente retomado.

Na noite de terça-feira, o tráfego aéreo já tinha sido interrompido em Bruxelas pelo mesmo motivo.

A Skeyes, empresa de gestão de tráfego aéreo da Bélgica, ordenou o encerramento de todo o espaço aéreo duas vezes na noite de terça-feira, após dois avistamentos consecutivos de 'drones' perto do Aeroporto de Bruxelas-Zaventem, o maior da Bélgica, e do Aeroporto de Liège.

Numa entrevista ao canal de televisão local VTM, o ministro da Defesa belga, Theo Francken, indicou que os recentes sobrevoos de 'drones' sobre bases militares e aeroportos belgas podem ser o resultado de tentativas de espionagem por parte da Rússia, embora tenha reconhecido que o Governo não possui "informações concretas".

Na noite de quarta-feira, véspera de uma reunião para analisar os vários incidentes deste tipo, a polícia belga recebeu relatos de avistamento de um 'drone' em Ostende, noticiou hoje a imprensa local.

As autoridades policiais estão a investigar as imagens recolhidas, disse um porta-voz da polícia à emissora pública RTBF.

O Governo belga convocou para hoje uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para analisar estes incidentes com aeronaves comandadas remotamente.

A reunião contou com a presença dos ministros da Defesa, da Justiça, do Interior e dos Negócios Estrangeiros, bem como dos chefes da polícia e dos serviços de informações.

Nos últimos dias, foram também avistados 'drones' perto das bases militares de Kleine-Brogel, junto à fronteira com os Países Baixos, e Florennes, no sul do país.

Na noite de quarta-feira, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, discutiu o assunto com o ministro da Defesa belga, Theo Francken, de acordo com uma mensagem publicada pela Aliança Atlântica nas redes sociais.

"Os Aliados estão a oferecer um apoio bem-vindo para enfrentar este desafio", indicou a organização militar.

As autoridades belgas estão a preparar um plano de resposta acelerada para estas incursões e, enquanto isso, o exército deu ordens para abater os 'drones', se puder ser feito de forma segura e "sem causar danos colaterais".