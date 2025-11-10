Célia Pessegueiro é a primeira mulher a concorrer à presidência do PS-M?

Nos bastidores do Partido Socialista da Madeira, a história repete-se como um relógio preciso: líderes homens, congressos, disputas internas, polémicas. Mas agora, com o anúncio de Célia Pessegueiro como candidata à liderança, uma pergunta paira no ar com o peso de meio século de política regional: será esta a primeira vez que uma mulher entra na corrida ao topo do PS-M?

A dúvida é legítima. O PS-Madeira nasceu em 1977, ainda na ressaca da Revolução, e ao longo de quase cinco décadas já mudou várias vezes de rosto. De Gil Martins, o primeiro presidente, a Emanuel Jardim Fernandes (o dirigente que mais tempo liderou o partido) a lista é extensa: José Carlos Mota Torres, José António Cardoso, Jacinto Serrão, João Carlos Gouveia, Victor Freitas, Carlos Pereira, Emanuel Câmara, Paulo Cafôfo e Sérgio Gonçalves. Onze nomes, onze homens .

Em 1996, há um parêntese curioso que parece abrir uma pequena fresta: na sequência da demissão de Emanuel Jardim Fernandes, o PS-M foi gerido por uma comissão de gestão coordenada por Luísa Mendonça. Durante alguns meses, foi a socialista quem assumiu a coordenação política do partido, conduzindo-o até à eleição seguinte. Um episódio que muitos militantes mais jovens desconhecem, mas que, à luz da história, revela-se simbólico porque foi a única mulher a liderar, ainda que interinamente, a estrutura socialista na Madeira.

Contudo, Luísa Mendonça nunca foi candidata à presidência. A sua função teve carácter transitório, num momento de crise interna e reorganização. Depois, o ciclo manteve-se invariável: todos os candidatos, sem excepção, foram homens. Mesmo nos períodos de maior contestação ou de renovação geracional, o PS-M nunca teve uma mulher a disputar, em eleições internas, o cargo máximo da estrutura.

Assim, quando Célia Pessegueiro anunciou a intenção de se apresentar a votos, o efeito foi duplo: surpresa e quebra de um tabu histórico. A autarca da Ponta do Sol, que já foi deputada e secretária-geral adjunta do partido, entra para a história antes mesmo de os militantes irem às urnas. Porque, em 48 anos de PS-Madeira, nunca uma mulher tinha concorrido à presidência.

A curiosidade transforma-se, portanto, em marco. E o suspense político ganha um sabor inédito: em Dezembro, quando os socialistas madeirenses forem chamados a escolher o novo líder, não decidirão apenas entre projectos, estarão, pela primeira vez, a votar com a possibilidade real de uma mulher liderar o PS-Madeira.

Gil Martins – 1977 a 1980

· Emanuel Jardim Fernandes – 1980 a 1993 – Emanuel Jardim Fernandes foi eleito secretário coordenador da Federação Regional da Madeira (o que equivalente ao atual cargo de presidente) a 12 de abril de 1980.

· José Carlos Mota Torres – 1993 a 1996

· Emanuel Jardim Fernandes – 1996 – Emanuel Jardim Fernandes demitiu-se na sequência das eleições de outubro de 1996 e o PS-M foi gerido temporariamente por uma comissão de gestão coordenada por Luísa Mendonça.

· José Carlos Mota Torres – 1997 a 2001

· José António Cardoso – 2001 a 2002

· Jacinto Serrão – 2002 a 2007

· João Carlos Gouveia – 2007 a 2010

· Jacinto Serrão – 2010 a 2012

· Victor Freitas – 2012 a 2015

· Carlos Pereira – 2015 a 2018

· Emanuel Câmara – 2018 a 2020

· Paulo Cafôfo – 25/07/2020 até 18/02/2022

· Sérgio Gonçalves – 19/02/2022 até 01/12/2023

· Paulo Cafôfo – 02/12/2023 até ao presente (reeleito a 31/01/2025)

Posto isto, Célia Pessegueiro é a primeira mulher a candidatar-se à presidência do PS-Madeira. Antes dela, apenas Luísa Mendonça exerceu temporariamente funções de coordenação, sem ter sido eleita nem candidata.