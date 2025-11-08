Presidência da conferência do clima confia que ainda é possível meta dos 1,5ºC

A presidência brasileira da conferência da ONU sobre o clima, a COP30, divulgou hoje uma carta aberta na qual se diz confiante de que é possível manter a meta de limitar o aquecimento global a 1,5ºC (graus Celsius).

Há 10 anos, quando do Acordo de Paris sobre o clima (COP21), os países concordaram em tudo fazer para limitar o aquecimento global a mais 2ºC em relação à época pré-industrial, e de preferência que não ultrapassasse os 1,5ºC.

Desde então, nas conferências do clima, têm mantido a ambição dos 1,5ºC embora o valor já tenha sido ultrapassado algumas vezes.

Hoje, na nona e última carta antes da reunião na cidade amazónica brasileira de Belém, o presidente da COP30, o embaixador André Correa do Lago, exortou os países a intensificarem a cooperação e a ação climática para tentar alcançar este objetivo, que já é posto em dúvida pelos especialistas (a meta ser ultrapassada algumas vezes não significa ainda que o planeta já aqueceu 1,5ºC).

"O mundo está numa encruzilhada: permitir que a inércia nos leve ao colapso ou unir-nos com coragem e cooperação para avançar", afirma Correa do Lago no texto.

De acordo com um relatório divulgado na quinta-feira pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), a temperatura média global entre janeiro e agosto de 2025 foi 1,42ºC superior à da era pré-industrial, 13 centésimos menor do que a de todo o ano de 2024, mas muito próxima do limite de 1,5ºC.

Segundo o organismo ligado às Nações Unidas, apesar da moderação das temperaturas até agora em 2025, "mantém-se a tendência para o aquecimento extremo" e este ano será o segundo ou terceiro mais quente já registado.

"Esta onda invulgar de altas temperaturas, combinada com o aumento recorde das concentrações de gases com efeito de estufa em 2024, deixa claro que será praticamente impossível limitar o aquecimento global a 1,5 °C nos próximos anos sem que as temperaturas ultrapassem temporariamente esse limiar", admitiu a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo.

Na carta da Presidência da COP30, intitulada "Um apelo à aceleração, cooperação e coragem", Correa do Lago adverte que o planeta se aproxima de pontos de inflexão climáticos irreversíveis, mas sustenta que ainda há esperança se forem ativados "pontos de inflexão positivos".

Tal é possível, acrescenta, mediante transformações tecnológicas, sociais e económicas orientadas para um desenvolvimento com baixas emissões de carbono.

"Manter vivo o objetivo de limitar o aquecimento em 1,5 °C ainda é possível, desde que a cooperação internacional se concentre em catalisar círculos virtuosos de transformação acelerada", afirma.

A presidência da COP30 identifica três prioridades para essa transformação: reforçar o multilateralismo, conectar o regime climático à vida e à economia reais e acelerar a implementação do Acordo de Paris.

A carta alerta que, assim como a temperatura global, a floresta amazónica também está próxima de um ponto de colapso sem retorno, mas garante que os esforços contra o desmatamento também podem impedir que esse limite seja atingido.

O texto destaca a queda de 50% no desmatamento da Amazónia alcançada nos últimos dois anos pelo governo brasileiro do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como demonstração de que impedir o colapso ainda é possível.