Célia Pessegueiro alerta para risco de obras ficarem na gaveta

Célia Pessegueiro, agora vereadora na oposição, diz que há dossiês e obras em curso que devem ser acautelados caso contrário a Câmara agora liderada por Rui Marques arrisca perder muito dinheiro.

A ex-presidente adiantou que entregou um relatório detalhado ao novo executivo e que hoje aproveitou a sessão para fazer o enquadramento dos principais processos em marcha.

Segundo explicou, há um conjunto de obras já lançadas e devidamente cabimentadas, algumas das quais ainda não iniciadas por motivos logísticos e de disponibilidade das empresas, mas prontas para avançar. Outras encontram-se com procedimentos concluídos, aguardando apenas adjudicação, etapa que caberá agora ao novo executivo.

Célia referiu ainda que existem projectos em fase inicial e outros cuja tramitação já identificou o vencedor do concurso, restando apenas a decisão política. Entre os investimentos destacados está um projecto turístico que inclui passadiços e que poderá beneficiar de financiamento do Turismo de Portugal, entre 400 e 800 mil euros, no âmbito de candidaturas já apresentadas.

A ex-autarca salientou que estas intervenções correspondem a expectativas das populações, nomeadamente em zonas onde houve cedência de terrenos, e sublinhou que foram asseguradas margens financeiras para garantir a execução das obras. Recordou igualmente que diversas intervenções de águas e saneamento contaram com candidaturas aprovadas, representando mais de um milhão de euros em fundos comunitários.

Na reunião de câmara, Célia Pessegueiro destacou também a manutenção, por parte do novo executivo, da delegação de competências sobre obras particulares na reunião de Câmara. Segundo referiu, trata-se de uma opção que garante transparência e fiscalização política, afastando a hipótese de transferência dessa competência para serviços, como chegou a ser defendido anteriormente pelo PSD. “Folgo em saber que esta foi a opção do novo executivo, até para eliminar qualquer tipo de suspeição”, afirmou.