Mulher ferida num despiste de moto no Funchal
Uma mulher de 30 anos ficou ferida esta manhã, na sequência de um despiste de moto ocorrido na Travessa Manuel Alexandre, no Funchal.
O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com uma ambulância e prestaram socorro à sinistrada.
A motociclista apresentava suspeita de fractura numa perna e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
