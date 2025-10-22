Quarta-feira com céu muito nublado na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com céu muito nublado.

O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste

Quanto à temperatura, esta irá oscilar entre os 21ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.

Para o Funchal também está previsto céu geralmente pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir da tarde. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar irá variar entre 23 e os 24 ºC.