Domingo de aguaceiros

Hoje é dia de sair com o guarda-chuva ou alguma protecção parecida à rua, caso saia à rua. É um domingo de previsão de períodos de céu muito nublado, de chuva ou aguaceiros na Madeira.

Segundo o IPMA, o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste/sudoeste, mas soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.

Recorde-se que até às 3h00 vigorava um aviso amarelo para a chuva forte na costa sul e regiões montanhosas, aviso esse que até ao fecho da edição de ontem não tinha sido prolongado.

Por isso, conte mesmo assim com períodos de céu muito nublado a chuva ou alguns aguaceiros dispersos por toda a ilha, mais evidentes nas terras mais altas e na costa a sul da ilha. Na capital, Funchal, o vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) de oeste/sudoeste.

Com o tempo de chuva e a pender já para o invernoso, embora ainda estejamos no Outono e com o novo horário de Inverno - sim, recorde-se que hoje de madrugada os relógios atrasaram uma hora -, como estará o mar?

Segundo o Instituto Português do mar e da Atmosfera, na costa Norte as ondas de noroeste terão 2 a 2,5 metros de altura, mas na costa Sul as ondas de sudoeste terão até 1 metro.

A temperatura ainda está alta para a época, com a água do mar a ser o espelho disso: 23 a 24º Celsius.