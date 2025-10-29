Seguro defende que salvar o SNS "é a prioridade das prioridades” durante visita às obras do novo Hospital da Madeira

O candidato presidencial António José Seguro esteve esta quarta-feira, 29 de Outubro, nas obras do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, numa visita conduzida pela equipa técnica responsável pelo projecto, que contou com a presença de vários elementos do PS Madeira.

Durante a deslocação, António José Seguro destacou a importância da nova infra-estrutura hospitalar para a Região Autónoma, sublinhando que “a Madeira merece um hospital central e universitário à altura das necessidades dos madeirenses”.

O candidato presidencial aproveitou a ocasião para afirmar que a saúde será a sua principal prioridade caso seja eleito Presidente da República: “O Serviço Nacional de Saúde é um pilar fundamental da nossa democracia. Temos de o salvar e, para isso, é necessário o contributo de todos, governos e partidos, porque o acesso à saúde não pode ser diferenciado em função do dinheiro que as pessoas têm.”

O candidato defendeu que o SNS deve estar no centro das políticas públicas, apontando que "pode faltar dinheiro noutras áreas, mas para a saúde dos portugueses não pode faltar". Seguro comprometeu-se dizendo que o seu primeiro ano de mandato "será dedicado à prioridade das prioridades, salvar o Serviço Nacional de Saúde".

Questionado sobre a situação do sector e as dificuldades sentidas pelos utentes, António José Seguro defendeu a necessidade de um “pacto alargado” para resolver problemas estruturais. “Se não houver um esforço conjunto, eternizamos os mesmos problemas, a falta de médicos, as urgências fechadas, as listas de espera. É preciso soluções duradouras", disse.

Sobre a ligação marítima entre a Madeira e o continente, o candidato considerou que deve ser mantida uma postura aberta: “Não devemos excluir nenhuma hipótese que aumente a mobilidade dos madeirenses e dos porto-santenses. Devemos aguardar pelos resultados do estudo de viabilidade.”

Seguro afirmou ainda que pretende ser “um Presidente exigente e atento às consequências do uso da palavra”, prometendo uma actuação distinta de Marcelo Rebelo de Sousa: “Quero ser o Presidente de todos os portugueses. O uso da palavra deve provocar consequência e não deve ser banalizado.”

No balanço da visita à Região, o candidato disse ter sentido “apoio e esperança” entre os madeirenses, destacando exemplos de solidariedade e boas práticas na Madeira.

António José Seguro concluiu dizendo que o seu regresso à vida política é motivado pelo desejo de contribuir para resolver os problemas do país: “Só ficarei completamente feliz quando vir o meu país a resolver as causas dos problemas e não apenas os sintomas. É essa a razão do meu regresso à vida pública nacional.”