Governo Regional relembra que domingo muda a hora na Madeira

O Gabinete da Presidência do Governo emitiu, hoje, uma nota a relembrar que a hora legal da Região Autónoma da Madeira deverá ser atrasada em 60 minutos às 2 horas de tempo legal (1 hora UTC) do dia 26 de Outubro, conforme já havia sido noticiado.

Relógios atrasam uma hora na madrugada de domingo Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão atrasar os relógios uma hora na madrugada do próximo domingo, dando início ao horário de inverno.

"Assim, quando for duas da manhã de domingo, dia 26 de Outubro de 2025, na Madeira, os relógios serão atrasados 60 minutos, passando a vigorar a Hora Legal de Inverno", pode ler-se na nota remetida às redacções.

O actual regime de mudança da hora é regulado por uma directiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de Março e no último domingo de Outubro, marcando o início e o fim da hora de Verão.