Seguro na Madeira e ‘Outubro Rosa’ marcam agenda do dia

O candidato presidencial António José Seguro inicia hoje, 28 de Outubro, uma visita de dois dias à Madeira, no âmbito da iniciativa “Volta ao país e à diáspora – O Futuro constrói-se com todos”.

O programa inclui, esta tarde, um encontro com estudantes da Associação Académica da Madeira, que terá lugar no Campus Universitário da Penteada, no Funchal, às 15 horas. Mais tarde, pelas 18h30, realiza-se a apresentação do livro “Um de Nós”, da autoria de Rui Gomes, no Auditório da Universidade da Madeira. A agenda para o dia 29 de outubro ainda não foi divulgada.

António José Seguro iniciou no sábado uma volta pelo País, com duração prevista de um mês, sob o lema “O futuro constrói-se com todos”, com o objectivo de recolher opiniões e dialogar directamente com os portugueses. A volta, que teve início no Algarve e em Beja, incluirá também passagens pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, bem como uma visita à diáspora portuguesa.

Além do antigo secretário-geral do PS, que confirmou a candidatura em Junho, vários candidatos já anunciaram oficialmente a intenção de concorrer às Eleições Presidenciais Portuguesas de 2026 – previstas para 18 de Janeiro.

O antigo líder do PSD e conselheiro de Estado, Luís Marques Mendes, apresentou a candidatura em Fevereiro e o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, confirmou em Maio a candidatura como independente.

Joana Amaral Dias lançou a candidatura em Junho, apoiada pelo partido ADN.

O ex-líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, fê-lo em Agosto, após a desistência de Mariana Leitão.

A eurodeputada e antiga líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e o líder do Chega, André Ventura, confirmaram a candidatura em Setembro.

Mais recentemente, o deputado António Filipe, apoiado pelo PCP, e o deputado do Livre Jorge Pinto anunciaram a entrada na corrida a Belém.

Marcelo confirma inclinação para a data de 18 de Janeiro e confia na sensatez dos portugueses O Presidente da República confirmou hoje que está inclinado a marcar as eleições presidenciais para 18 de janeiro e, sem comentar candidaturas, manifestou confiança na sensatez das opções eleitorais dos portugueses.

Para esta terça-feira está também marcada uma sessão pública sobre prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, promovida pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ) e a Direcção Regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais (DRAS), no Museu de Arte Sacra, no Funchal.

A iniciativa decorre em parceria com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC), integra a campanha ‘Outubro Rosa’ e enquadra-se no IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Activa (IV PRICA).

A sessão tem início às 09h45, com a receção dos participantes, seguindo-se, pelas 10h00, a abertura oficial presidida pela Secretária Regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, e com a intervenção de Ricardo Sousa, presidente do NRM-LPCC.

Às 10h30, a voluntária Carol Neves partilhou a sua experiência pessoal na Liga.

O programa prossegue, às 10h45, com uma mesa-redonda, que contou com a participação de: Érica Abreu, nutricionista do Plano D, Afonso Franco, personal trainer especializado em exercício oncológico, e Pedro Pereira, médico de Medicina Geral e Familiar e voluntário da Liga. A moderação estará a cargo de Paula Fernandes, diretora técnica da Farmácia de São Martinho.

O encerramento será pelas 12h30, com intervenções de Graça Moniz, directora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, e Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que preside à sessão.

Liga Portuguesa Contra o Cancro lança apelo para voluntários no Peditório Nacional A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) lançou um apelo à participação de voluntários no Peditório Nacional, que decorre entre 30 de Outubro e 2 de Novembro em todo o País.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje:

09h30 (08h30) O secretário regional da Economia participa, como palestrante do Encontro Internacional pela Paz, que decorre em Roma. José Manuel Rodrigues é um dos sete especialistas convidados que na manhã de terça-feira vão debater e aprofundar a temática “Por uma economia mais humana”, dentro do FORUM 20 desta cimeira internacional promovida pela Comunidade de Sant’Egidio.

09h00 O Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove uma visita – e reunião – ao Centro de Saúde da Nazaré.

10h00 O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, em audiência, a embaixadora do Kosovo em Portugal, Edona Maloku Bërdyna.

10h30 A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, reúne com a Embaixadora de Portugal junto da Santa Fé, Maria Amélia de Paiva.

11h00 Cerimónia de tomada de posse da Câmara Municipal da Calheta, no Centro das Artes. MUDAS. O presidente do Governo Regional vai estar presente.

11h30 Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude, na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

14h30 Visita Orientada à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

15h00/16h30 A USAM – União dos Sindicatos da Madeira (USAM) promove uma recolha pública de assinaturas/ abaixo-assinado, junto ao Plaza Madeira, contra o “Pacote Laboral” do Governo, no âmbito da Iniciativa Nacional, Convocada pela CGTP-IN.

18h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na cerimónia de entrega de Certificados e Diplomas aos formandos do Centro de Formação Profissional da Madeira e adultos do Centro Qualifica do Instituto para a Qualificação, que decorrerá no auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, no Funchal.

18h30 O PCP realiza uma acção de contacto com os trabalhadores e a população em a propósito do novo “Pacote Laboral” do Governo, na Rua Fernão de Ornelas (junto à loja "Feira dos Tecidos"), no Funchal.

CULTURA

17h00 Abertura da exposição “Perco-me no Prazer quando da vida fazes pássaros”, da autoria de Carla Cabral, na Galeria dos Prazeres. Trata-se do primeiro momento cultural do novo executivo camarário, que toma posse no mesmo dia, na parte da manhã.

19h00 Na Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, terá lugar abertura da exposição de pintura de Paula Figueira da Silva, intitulada "Pinceladas madeirenses".

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 28 de outubro. Dia Mundial do Judo, Dia Mundial da Terceira Idade e Dia Internacional da Animação:

1492 - Navegador Cristóvão Colombo descobre Cuba.

1790 - Tratado do Escorial. A Espanha renuncia aos direitos sobre a costa ocidental da América do Norte a favor da Coroa britânica.

1856 - É inaugurado o primeiro troço de caminho-de-ferro entre Lisboa e o Carregado, na Linha do Leste, agora designada Linha do Norte.

1860 - Nasce Jigoro Kano, fundador do judo, em Mikage, perto da cidade de Kobe, no Japão.

1886 - É inaugurada pelo Presidente, Grover Cleveland, a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1892 -- Primeira exibição pública de um espetáculo de teatro ótico, com projeção de imagens animadas, de Charles-Emile Reynaud, três anos antes de os irmãos Lumière exibirem o seu primeiro filme.

1903 - Nasce o escritor inglês Evelyn Arthur St. John Waugh, Evelyn Waugh, autor de "Magia Negra" e "Reviver o Passado em Briedeshead".

1909 - Nasce o pintor irlandês Francis Bacon.

1914 - Nasce o médico norte-americano Jonas Edward Salk, que desenvolveu a vacina da poliomielite.

1918 - É fundada a República da Checoslováquia, unificando a Boémia, a Morávia e a Eslováquia.

1919 - Começa a Lei Seca, nos Estados Unidos, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas. A Lei Nacional de Proibição (ou Lei Volstead), instrumento do Congresso para fazer cumprir a Décima Oitava Emenda.

1922 - Benito Mussolini toma o poder em Itália. Começa a ditadura fascista.

1929 - Os preços começam a descer na Bolsa de Nova Iorque. Seriam necessárias 24 horas para se perceber a dimensão do desastre.

1954 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor norte-americano Ernest Miller Hemingway.

1958 - Início do pontificado do Papa João XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli.

1959 - É fundada a Federação Portuguesa de Judo, pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos dotada de Utilidade Pública Desportiva.

1962 - O líder soviético Nikita Krutschev anuncia a retirada dos mísseis de Cuba.

1971 - A Câmara dos Comuns vota a favor da entrada do Reino Unido na Comunidade Económica Europeia.

- São inauguradas as instalações do Comiberland, em Oeiras.

1977 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) condena a decisão israelita de estabelecer colonatos em território árabe ocupado.

1982 - É aprovada a Lei do Tribunal Constitucional, n.º 28/82, publicada em 15 de Novembro no Diário da República nº. 264/1982.

1983 - Abre a Estação Zootécnica Nacional, em Santarém.

- Os Estados Unidos vetam a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que condena a invasão de Granada, na região de Andaluzia, no sul da Espanha.

1989 - Elementos conotados com a extrema-direita assassinam o dirigente do PSR José Conceição Carvalho, em Lisboa. Tinha 36 anos.

1990 - A atleta Aurora Cunha vence a maratona de Chicago, estado de Illinois, Estados Unidos, em 2:30.11 horas.

1995 - O Presidente da República, Mário Soares, dá posse o XIII Governo Constitucional, liderado por António Guterres.

2000 - Realizam-se as primeiras eleições municipais no Kosovo, sob administração das Nações Unidas (ONU).

2003 - A poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen recebe o Prémio Rainha Sophia de Poesia Ibero-americana.

- A escritora brasileira Adriana Lisboa vence o Prémio Literário José Saramago, com o romance "Sinfonia em Branco".

- Morre, aos 82 anos, o escritor e ensaísta espanhol Joan Perucho, autor de "Histórias Naturais".

2004 - O escritor Mário de Carvalho conquista o Prémio de Novelística do Pen Clube com a obra "Fantasia para Dois Coronéis e Uma Piscina".

2005 - Lewis "Scooter" Libby, o principal conselheiro do vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney, é acusado de obstrução à justiça, falsas declarações e perjúrio.

2006 - O secretário de Estado das Obras Públicas Paulo Campos, apresenta o Plano Estratégico do Setor Ferroviário.

- O filme "Terra Negra", de Ricardo Íscar Alvarez, vence o Grande Prémio Cidade de Lisboa do IV DocLisboa - Festival Internacional de Cinema Documental.

- Morre, com 80 anos, Artur Varatojo, escritor, criminologista e advogado.

2007 - A companhia aérea TAP inaugura a ligação entre Lisboa e Cidade da Praia, Cabo Verde, com a oferta de quatro voos semanais.

- Cristina Kirchner, mulher do Presidente cessante da Argentina, Nestor Kirchner, e candidata favorita às presidenciais, é eleita Presidente à primeira volta, com 44,8%. É a primeira mulher eleita Presidente da Argentina.

2008 - O relatório final do inquérito ao último acidente na Linha do Tua aponta "defeitos grosseiros" na via-férrea e anomalias na automotora que conjugados terão originado o descarrilamento a 22 de agosto.

2009 - Face Oculta. O departamento de Investigação da Polícia Judiciária de Aveiro faz buscas em várias empresas e sociedades do país no âmbito da operação "Face Oculta", sobre suspeitas de corrupção. REN, REFER, EDP e Galp são algumas das empresas visitadas pela PJ. No primeiro dia são constituídos 12 arguidos, entre os quais o administrador do BCP e ex-ministro da Administração Interna de António Guterres, Armando Vara, o filho do presidente da REN, o advogado Paulo Penedos, e o empresário aveirense José Godinho, detido por perigo de fuga.

- Atentado suicida dos talibãs ao alojamento de pessoal das Nações Unidas (ONU), em Cabul, Afeganistão, provoca a morte de seis funcionários e dois polícias.

- Gripe A (H1N1). Morre a primeira criança em Portugal, vítima da gripe, na sequência de uma malformação congénita de origem cardíaca.

- Morre, com 81 anos, Luís Kondor, padre, vice-postulador da Causa da Canonização dos Pastorinhos de Fátima.

2011 - A proposta de Orçamento retificativo do Governo é aprovada, na Assembleia da República, com os votos favoráveis de PSD e CDS-PP e a abstenção do PS, com sete deputados socialistas a subscreverem uma declaração de voto. O PCP, o BE e o PEV votam contra o documento.

- O primeiro-ministro britânico David Cameron, anuncia durante a 21.ª Cimeira da Commonwealth, em Perth, sudoeste da Austrália, que os 16 países membros da Commonwealth acordam alterar as regras de sucessão ao trono de Inglaterra para acabar com a primazia masculina de maneira a que a ordem de sucessão seja determinada simplesmente pela ordem de nascimento.

- Morre, aos 79 anos, Juan María Bandrés Molet, advogado e politico, fundador do partido Euskadiko Ezkerra e uma das personalidades centrais durante a transição espanhola.

2013 - Morre, com 84 anos, Ignacio Larrañaga, sacerdote espanhol autor de várias obras de cariz católico, editadas em Portugal.

- Morre, aos 86 anos, o polaco Tadeusz Mazowiecki, o primeiro chefe de Governo não comunista de um país de leste.

2014 - O foguetão Antares, da empresa norte-americana Orbital Sciences, transporta a cápsula não tripulada Cygnus para a Estação Espacial Internacional, explode seis segundos depois do seu lançamento, em Wallops Island, Virgínia.

- Morre, com 77 anos, Michael Chilufya Sata, Presidente da Zâmbia.

2015 -- A agência espacial norte-americana NASA anuncia que a sonda Cassini, que orbita Saturno desde 2004, é um projeto conjunto da NASA, da agência espacial europeia ESA e da congénere italiana ASI, fez uma aproximação histórica a Encelado, lua gelada de Saturno, ao posicionar-se a 49 quilómetros sobre a região polar sul, o que permite fornecer dados mais precisos sobre a sua composição.

- Morre, aos 79 anos, Noriyoshi Ohrai, um dos mais destacados ilustradores japoneses e conhecido pelos cartazes da trilogia original da "Guerra das Estrelas".

2016 - O presidente executivo do CaixaBank espanhol Gonzalo Gortázar, revela que a operação de aquisição do BPI pelo CaixaBank está autorizada pelo Banco Central Europeu.

- A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) rejeita a candidatura da Rússia ao Conselho dos Direitos Humanos, numa votação surpreendente em que os membros da organização preferiram a Croácia e a Hungria.

2018 - O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) nas presidenciais brasileiras, Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, é eleito, na segunda volta das eleições, 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

- O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) sagra-se pentacampeão mundial de Fórmula 1, na Cidade do México.

2019 - Os 27 Estados-membros da União Europeia concordam com um novo adiamento do 'Brexit' até 31 de janeiro, mas dão ao Reino Unido a possibilidade de sair mais cedo se o parlamento britânico ratificar o Acordo de Saída.

- O autor português André Letria é distinguido na Bienal de Ilustração de Bratislava, na Eslováquia, com as ilustrações do livro "A Guerra", feito com José Jorge Letria.

2020 - Passa a ser obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos, uma forma de combater a pandemia de covid-19, terá a duração de 70 dias e abrange pessoas a partir dos 10 anos para "acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável".

2021 - Morre, com 66 anos, Christopher Wenner, conhecido como Max Stahl, jornalista e documentalista britânico, autor das imagens do massacre no cemitério de Santa Cruz, em Díli, Timor-Leste, a 12 de novembro de 1991.

2022 - O presidente Orlando Alves e o vice-presidente David Teixeira da Câmara de Montalegre (Vila Real), detidos no dia anterior pela Polícia Judiciária, renunciam aos cargos no âmbito da operação "Alquimia". Estão indiciados dos crimes de associação criminosa, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, abuso de poder e participação económica em negócio.

Morre, aos 87 anos, Jerry Lee Lewis, músico norte-americano, conhecido por sucessos como "Great Balls of Fire", "Whole Lot of Shakin' e "Goin' On". Vencedor de um Grammy pela carreira, atribuído em 2005, fez parte do primeiro grupo de artistas a entrar para o Rock and Roll Hall of Fame, em 1986.

2023 - A África do Sul sagra-se campeã mundial de râguebi, após vencer a Nova Zelândia por 12-11, na final do Campeonato do Mundo de França2023, em Paris, França, é a primeira selecção a conquistar quatro títulos mundiais.

- Morre, aos 91 anos, Nuno Calvet, fotógrafo, autor entre outros, do livro "Foto-Grafias", com o poeta Ary dos Santos (1936-1984).

2024 - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Mark Rute, anuncia que militares norte-coreanos estão a caminho de região russa de Kursk, ocupada pela Ucrânia, e exigiu à Rússia que "pare imediatamente" com o que classificou de uma "expansão perigosa" da guerra.

- Os ex-administradores da EDP António Mexia e João Manso Neto são acusados de corrupção pelo Ministério Público no caso EDP/CMEC, no qual também são visados o ex-ministro da Economia Manuel Pinho e outros arguidos.

PENSAMENTO DO DIA

Aquele que conhece a arte de viver consigo mesmo ignora o aborrecimento Erasmo de Roterdão (1469-1536), humanista e pedagogo holandês

Este é o tricentésimo segundo dia do ano. Faltam 64 dias para o termo de 2025.