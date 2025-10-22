Helicóptero já resgatou mulher no Santo da Serra

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil já resgatou a mulher que desapareceu ontem em Machico e foi hoje encontrada no Santo da Serra.

A vítima foi resgatada pelos recuperadores-salvadores e transportada de helicóptero até ao heliporto na Cancela, onde era aguardada por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Ao que foi possível apurar, a mulher está consciente e orientada, mas debilitada, motivo pelo qual será transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.