Helicóptero já resgatou mulher no Santo da Serra
O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil já resgatou a mulher que desapareceu ontem em Machico e foi hoje encontrada no Santo da Serra.
A vítima foi resgatada pelos recuperadores-salvadores e transportada de helicóptero até ao heliporto na Cancela, onde era aguardada por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Ao que foi possível apurar, a mulher está consciente e orientada, mas debilitada, motivo pelo qual será transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
