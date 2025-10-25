Colisão na Rua 5 de Outubro

Dois carros colidiram há instantes na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

No local já se encontram elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, visto que num dos carros seguiam duas crianças.

Aparentemente não apresentam ferimentos de maior, mas estão a ver avaliadas pelos socorristas.

A Polícia de Segurança Pública está no local a tomar conta da ocorrência.