 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Vários meios dos bombeiros da Calheta socorrem homem nos Prazeres

Incidente fez mobilizar vários meios da corporação da Calheta.&nbsp;
Incidente fez mobilizar vários meios da corporação da Calheta. , Foto DR

Os Bombeiros Voluntátios da Calheta mobilizaram, esta noite, vários meios - duas ambulâncias e dois carros de resgate, com as respectivas tripulações - para o Lombo da Rocha, nos Prazeres, com o objectivo de prestarem socorro a um indíviduo do sexo masculino, que terá sofrido uma queda. 

Depois de socorrido, o homem, que terá ficado apenas com ferimentos ligeiros, recusou ser transportado para uma unidade de saúde. 

Não foi possível apurar mais detalhes sobre esta ocorrência. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo