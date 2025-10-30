Vários meios dos bombeiros da Calheta socorrem homem nos Prazeres
Os Bombeiros Voluntátios da Calheta mobilizaram, esta noite, vários meios - duas ambulâncias e dois carros de resgate, com as respectivas tripulações - para o Lombo da Rocha, nos Prazeres, com o objectivo de prestarem socorro a um indíviduo do sexo masculino, que terá sofrido uma queda.
Depois de socorrido, o homem, que terá ficado apenas com ferimentos ligeiros, recusou ser transportado para uma unidade de saúde.
Não foi possível apurar mais detalhes sobre esta ocorrência.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo