Festa da Castanha reúne tradição e cultura no Curral das Freiras

Neste sábado, feriado de Dia de Todos os Santos, o Curral das Freiras volta a ser palco de uma das celebrações mais emblemáticas da Madeira, a Festa da Castanha, que este ano cumpre a sua 41.ª edição.

O evento contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que participará nas actividades a partir das 15 horas. O chefe do Executivo madeirense vai assistir à passagem do cortejo alegórico dedicado à castanha, irá presidir à entrega de prémios aos produtores e também vai visitar os expositores que integram a mostra local, dedicada à gastronomia e aos produtos regionais.

Esta iniciativa é promovida anualmente pela Casa do Povo do Curral das Freiras, com o objectivo de celebrar a importância sociocultural e económica da produção na localidade, valorizar os agricultores e preservar as tradições e a identidade cultural.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Liga Portuguesa Contra do Cancro realiza inscrições para voluntários no Peditório Nacional, no Largo do Phelps

- 9h30 - VI Corrida Regional dos Professores (organizada pelo Sindicato dos Professores da Madeira e AARAM – Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira), com partida a sul do Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal

- 15h30 - Nacional - Famalicão, da I Liga, no Estádio da Madeira

- 16h00 - PLAZA Madeira celebra o Dia do tradicional Pão por Deus, junto ao parque infantil do piso 1

- 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira apresenta Obra Aconcagua de Astor Piazzolla e o icónico Bolero de Ravel, com o maestro Martin André e o acordeonista Slobodan Sarcevic, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira

- 18h00 às 21h00 - Loja Noir&Noivas realiza Apresentação Oficial da Colecção Noivas 2026, na Rua 31 Janeiro N. 71

- 20h15 - CAB - União Sportiva, da Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão do CAB

- 21h00 - 21.ª edição Festival de Teatro de Machico 'Liberdade que te quero minha', da Oficina de Ideias das Terras do Oeste, no Fórum Machico

CURIOSIDADES:

- Dia de Todos-os-Santos, Dia da Liga Portuguesa de Luta Contra o Cancro, Dia Mundial do Veganismo e Dia Internacional do Bodyboard;

- Este é o tricentésimo sexto dia do ano. Faltam 60 dias para o final de 2025

EFEMÉRIDES:

1509 - Apresentação dos frescos de Miguel Ângelo, na Capela Sistina, às autoridades de Roma.

1604 - Estreia-se "Otelo", de Shakespeare, no Whitehall Palace, em Londres, Inglaterra.

1755 - Pouco antes da dez da manhã, um sismo, seguido de um maremoto, destrói grande parte de Lisboa. A cidade perde um terço dos habitantes.

1870 - É feita a primeira previsão meteorológica, nos Estados Unidos, a partir de 24 boletins locais, recebidos por telégrafo.

1886 - Nasce o escritor austríaco Hermann Broch, autor de "A Morte de Virgílio" (1945) e da trilogia "Os Sonâmbulos" (1931-1932).

1897 -- É fundado o clube italiano Juventus.

1913 - Fundação do Clube de Futebol União - primeiro com a designação de União Futebol Clube e posteriormente com o nome que ainda hoje ostenta: Clube de Futebol União (União da Madeira)

1934 - O decreto-Lei nº 24625, emitido pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações - Gabinete do Ministro e publicado no Diário do Governo nº. 257/1934, determina que a Câmara Municipal de Lisboa promova a criação, na Serra de Monsanto, de um Parque Florestal da Cidade.

1945 - II Guerra Mundial. As autoridades britânicas admitem a probabilidade de suicídio do dirigente nazi Adolfo Hitler, pelos indícios no "bunker" de Berlim.

1946 - O polaco Karol Wojtyla, futuro Papa João Paulo II, é ordenado sacerdote.

1952 - Os Estados Unidos testam a primeira bomba de hidrogénio nas Ilhas Marshall.

1959 - O líder do Movimento Nacional Congolês Patrice Lumumba, é preso pelo exército colonial belga.

1962 - Início do Boletim Meteorológico na RTP.

- A URSS lança a primeira nave espacial a Mars 1 com destino a Marte.

1964 - Voo inaugural da TAP para Cabo Verde, quando o Sal é incluído como escala na Linha de Lourenço Marques, atual Maputo, Moçambique.

1982 - Índia e Paquistão definem condições para o reatamento de relações de amizade.

1984 - Enterro do padre polaco Jerzy Popieluszko, assassinado pelas forças do regime pró-soviético de Varsóvia.

1988 - O partido conservador Likud liderado por Yitz?ak Shamir, vence as eleições gerais de Israel.

1992 - Morre, com 84 anos, o ator Eugénio Salvador.

1993 - Entra em vigor o Tratado de Maastricht, aprovado e ratificado a 11 de dezembro de 1991 pelos Estados da Comunidade Económica Europeia (CEE), que passa a designar-se União Europeia.

1995 - O Congresso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela vence as primeiras eleições autárquicas multirraciais na África do Sul.

2001 - Edmund Ho assina o despacho que determina a abertura de um concurso internacional para a concessão de novas licenças de jogo depois de 40 anos de monopólio atribuído a Stanley Ho. São escolhidas três empresas no final do processo.

- Morre, com 86 anos, o advogado Manuel João da Palma Carlos, opositor da ditadura do Estado Novo e defensor dos presos da PIDE, nos tribunais do regime.

2002 - O ministro das Obras Públicas, Valente de Oliveira, inaugura a estação de Telheiras do Metropolitano de Lisboa.

2003 - A Autoridade Nacional Florestal substitui a Direção-geral de Florestas.

- A Casa Real de Espanha anuncia o noivado do príncipe das Astúrias, Felipe de Bourbon, com a jornalista Letizia Ortiz Rocasolano.

- Luís Filipe Vieira é eleito 33.º presidente do Benfica.

2004 - Morre, com 78 anos, a professora Isabel Magalhães Colaço, a primeira mulher doutorada em Direito em Portugal.

- O diário britânico The Times, um dos títulos mais tradicionais da imprensa mundial, adota o formato tabloide depois de 219 anos em edição de grande formato, "broadsheet".

2005 - Entra em vigor o Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados, que cobrar às empresas que colocam óleos lubrificantes novos no mercado uma taxa para financiar a recolha dos óleos usados.

2006 - Morre, aos 81 anos, William Styron, escritor norte-americano, vencedor do Prémio Pulitzer pela obra "As confissões de Nat Turner", e autor de "A Escolha de Sofia".

2007 - O primeiro-ministro da Bósnia, o sérvio Nikola Spiric, pede a demissão do cargo em sinal de protesto contra as medidas impostas pela comunidade internacional, abrindo mais uma crise política no país.

- Morre, aos 92 anos, Paul Tibbets, piloto da força aérea do exército norte-americano que largou a bomba atómica sobre Hiroshima, em 1945.

2008 - Morre, aos 75 anos, o humorista e comediante de origem brasileira Manílio Haidar Badaró.

- Morre, com 86 anos, Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, a soprano peruana conhecida como Yma Súmac que se dizia princesa inca.

2009 - Morre, aos 78 anos, Alda Merini, poetisa italiana, autora de "A Terra Santa".

2011 - Portugal e a Venezuela assinam 13 novos acordos de cooperação em matérias como saúde, energia elétrica, pecuária, indústria agroalimentar, venda de computadores Magalhães e na área naval. A cerimónia é presidida, em Caracas, na Venezuela, pelos ministros dos negócios estrangeiros da Venezuela, Nicolau Maduro, e de Portugal, Paulo Portas.

- Os novos contratos de trabalho passam a incluir uma redução da indemnização por despedimento, de 30 para 20 dias de retribuição-base e diuturnidades por ano de antiguidade e um teto máximo de 12 salários.

- O norte-americano Garrett McNamara surfa, na praia do Norte, na Nazaré, uma onda com 78 pés (23,77 metros) e entra para o livro do Guinness.

2013 - A maioria parlamentar aprova na Assembleia da República, com o voto contra da oposição, o regime de convergência de pensões proposto pelo Governo e que aplica um corte de 10% em todas as pensões a partir dos 600 euros, o segundo Orçamento Retificativo para 2013 e a proposta de Orçamento do Estado 2014.

- O Banco de Portugal conclui o processo de contraordenação contra onze arguidos do Banco Privado Português (BPP), aplicando coimas num valor global na ordem dos 11 milhões de euros.

- O chefe dos talibãs paquistaneses, Hakimullah Mehsud, é morto, aos 34 anos, num ataque de um avião não tripulado dos Estados Unidos nas regiões tribais do noroeste do Paquistão.

- Museu Nacional Ferroviário recebe certificação Herity - Organização para a Gestão de Qualidade do Património Cultural, no âmbito do projeto intermunicipal "Afirmação Territorial do Médio Tejo", que promove a certificação de 26 bens culturais e patrimoniais na região da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

- O presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Vítor Pereira, anuncia que a primeira fase da profissionalização dos árbitros arranca com nove internacionais da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

- Morre, aos 54 anos, Bacar Sanha, Zé da Guiné, figura marcante da vida noturna e cultural de Lisboa, onde chegou na década de 70.

2014 - O luxemburguês Jean-Claude Juncker assume funções como presidente da Comissão Europeia, até 2019, à frente de um colégio que integra o português Carlos Moedas, como comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação.

- Cerca de 3.000 pessoas manifestam-se em São Paulo, no Brasil, contra a reeleição de Dilma Rousseff como Presidente brasileira, que consideram uma fraude e um processo que legitima a corrupção no país.

2015 - O Partido da Justiça e Desenvolvimento, do Presidente turco, Recep Erdogan, vence as eleições legislativas na Turquia.

- O tenista João Sousa vence o torneio de Valência, conseguindo o segundo triunfo no circuito ATP.

- Morre, com 82 anos, o cineasta José Fonseca e Costa, conhecido por filmes como "Kilas, o mau da fita" e "Cinco Dias, Cinco Noites".

- Morre, aos 86 anos, Günter Schabowski, o responsável da Alemanha de Leste que anunciou inadvertidamente a queda do muro de Berlim a 09 de novembro de 1989.

2018 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas adota uma resolução, quase por unanimidade, que pede o levantamento do embargo norte-americano a Cuba, em vigor desde 1962.

- Entra em vigor a Lei 45/2018, relativa ao regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, designado transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE).

2019 - A francesa Christine Lagarde, ex-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, assume funções como presidente do Banco Central Europeu.

2020 - Morre, aos 76 anos, Mário Dias, antigo vice-presidente do Benfica, impulsionador do novo estádio da Luz.

2021 - Morre, aos 85 anos, Gilberto Grácio, construtor de guitarras, colaborou com os músicos Carlos Paredes, António Chainho, Takashi Yuasa, Rui Veloso e Fasto entre outros. Em 2012 foi condecorado com a Medalha de Mérito Municipal, grau Ouro pela Câmara de Lisboa e, em 2002, recebeu a Comenda da Ordem do Mérito.

- Morre, aos 77 anos, Nelson Freire, pianista brasileiro, um dos maiores nomes da música clássica mundial. Entre os prémios que recebeu está o Classic FM Gramophone Awards 2007, considerado o "Óscar" da música clássica.

2023 - Morre, aos 105 anos, Pedro Teixeira Duarte, engenheiro Civil, antigo presidente do Conselho de Administração da Teixeira Duarte. Em 2006, foi agraciado, pelo Presidente da República Jorge Sampaio, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

2024 - O treinador Rúben Amorim assina pelos ingleses do Manchester United até junho de 2027, deixando o comando técnico do Sporting, campeão e líder do campeonato nacional de futebol.

- Morre, aos 90 anos, Camilo Mortágua, militante antifascista, integrou a Direção Revolucionária Ibérica de Libertação e participou no assalto ao navio Santa Maria, em 1961, sob o comando do capitão Henrique Galvão. Em 1991, fundou a Associação Terras Dentro, nas Alcáçovas, e foi presidente da Associação para as Universidades Rurais Europeias. Pai das deputas do Bloco de Esquerda Mariana e Joana Mortágua.

