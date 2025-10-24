CDS de Câmara de Lobos analisou resultados eleitorais

A Comissão Política do CDS de Câmara de Lobos, presidida por Lídio Aguiar, reuniu-se ontem, quinta-feira, para analisar os resultados das eleições autárquicas de 12 de Outubro e definir a estratégia dos seus autarcas para o novo mandato.



De acordo com nota enviada esta manhã, "os eleitos do CDS - quer nas juntas de freguesia, quer na Assembleia Municipal - reafirmaram o compromisso de trabalhar diariamente por um concelho melhor, mais participativo e ao serviço de todos os câmara-lobenses".

Como primeira iniciativa após as eleições, "o CDS de Câmara de Lobos vai promover uma caminhada entre a Boca da Corrida e o Curral das Freiras, no próximo dia 1 de Novembro, dia em que se celebra a tradicional Festa da Castanha" naquela freguesia.



Segundo Lídio Aguiar, esta actividade "pretende promover o convívio, o contacto com a natureza e valorizar as tradições locais que fazem parte da identidade do concelho".

Nas autárquicas, o CDS obteve 3,83% dos votos para a Câmara Municipal (656 votos), 4,45% dos votos para a Assembleia Municipal (762 votos), que garantiu um eleito deputado municipal e 6,03% dos votos nas Assembleias de Freguesia (1.033 votos), com dois eleitos, um dos quais no Curral das Freiras (onde foi a segunda força mais votada) e outro no Jardim da Serra.