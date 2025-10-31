Curral das Freiras torna-se ‘capital’ da castanha durante dois dias

O Curral das Freiras recebe, hoje e amanhã, a 41.ª edição da Festa da Castanha, um certame que procura destacar um fruto que tem naquela localidade do concelho de Câmara de Lobos um dos pólos de produção mais revelantes da Região.

A abertura do certame, organizado pela Casa do Povo local, está agendada para as 19 horas. Além de uma exposição sobre este fruto, a sua cultura e tradições, haverá animação musical e comédia. Aos grupos da freguesia juntam-se os 4 Litro, que actuam pelas 21h30, e a Banda Brado.

Uma das novidades, este ano, será a animação de rua protagonizada pelo grupo Porbatuka, que vão marcar presença no Curral das Freiras, tanto hoje, como amanhã.

Um dos momentos altos da Festa da Castanha, esta sexta-feira, será o habitual concurso de doces e licores feitos à base de nozes ou castanhas.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta sexta-feira, dia 31 de Outubro, Dia Mundial da Poupança.

Agenda

09h00 - ARDITI - "Digital Shift" - Digitalização do Core, no Castanheiro Butique Hotel.

09h30 - Conferência MadIT 2025 - Madeira Innovation Talks – Contadores de Histórias de Inovação - Para Partilhar & Inspirar, organizada pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, no Centro de Congressos da Madeira.

10h30 - Cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos da Ribeira Brava, na nova praça junto à Escola Padre Manuel Alvares.

14h30 - Exposição de pintura da artista sénior Fernanda Silva, na Associação Crescer Sem Risco, em São Vicente.

14h30 - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal realiza um plenário com as trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico.

Trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico exigem respostas sobre condições laborais As trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico reuniram-se esta terça-feira, 23 de Setembro, em plenário para discutir a falta de resposta por parte da instituição a várias reivindicações laborais anteriormente apresentadas.

15h00 - tomada de posse da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de Santana, na Praça da Cidade.

15h00 - Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode promove uma masterclasse dedicada ao tema ‘Criatividade em Comunicação’, orientada pelo designer Carlos Coelho, no auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes.

15h15 - Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal, dá uma ‘Aula de Literacia Financeira sobre Poupança’, na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

17h00 - Cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos de Câmara de Lobos, no Museu de Imprensa da Madeira.

17h30 - início da sétima etapa do Torneio JLL Madeira Padel Tour, na Quinta do Padel.

18h30 - inauguração da 2.º Edição da Open Call ‘Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais’, no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino.

19h00 - 7.ª edição do Festival Internacional de Guitarras da Madeira, com direcção artística de Luciano Lombardi, uma organização da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi. O palco escolhido foi o Teatro Municipal Baltazar Dias.

19h00 - Peça de teatro ‘Conversas da Teta’, no Fórum Machico, no âmbito da campanha internacional ‘Outubro Rosa’, da Liga Portuguesa Contra o Cancro -Núcleo Regional da Madeira.

20h00 - ‘Uma visita assustadora’, com a leitura encenada do livro ‘A estranha visita’, de Garcia Iglesias e Vicente Cruz. Na Biblioteca Municipal de Santa Cruz.

20h30 - Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional da Madeira e The Navigator Columbus Hotel Porto Santo organizam o ‘Jantar Rosa’, no Porto Santo (The Navigator Columbus Hotel Porto Santo).

21h00 - Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode promove um concerto Halloween, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Efemérides

1886 - Inauguração da Ponte D. Luís, no Porto, projeto original desenvolvido por François Gustave Théophile Seyrig.

1887 - É inaugurado o novo Porto de Lisboa, por D. Luis I.

1972 - É descoberta, em Vila Velha de Ródão, a primeira gravura do Complexo de Arte Rupestre do Tejo.

Foto Centro Interpretativo da Arte Rupestre do Vale do Tejo

1992 - O Papa Joao Paulo II decreta que uma 'trágica incompreensão reciproca' marcou o processo de Galileu (1564-1642) no século XVII, cuja revisão terminou após 12 anos determinando a sua reabilitação completa, admitindo que a Terra gira de facto em torno do sol.

2002 - O sismo, de 5,4 pontos na escala de Richter na região de Molise (centro-leste) em Itália provoca 29 mortos, na maioria crianças de uma escola que desaba.

2003 - A Organização das Nações Unidas (ONU) anuncia ter ordenado aos funcionários estrangeiros a retirada, provisória, de Bagdad, Iraque.

2005 - Começa a ser emitido o Documento Único Automóvel que substitui o registo de propriedade e o livrete.

Foto DR

2006 - O primeiro-ministro português, José Sócrates, e o Presidente moçambicano, Armando Guebuza, assinam o acordo de transferência do capital da Hidroelétrica de Cahora Bassa, pondo fim a mais de 30 anos de negociações.

2013 - O Conselho de Ministros aprova uma proposta de lei para que os exames nacionais nas escolas passem a ser considerados "necessidades sociais impreteríveis", na lei geral do trabalho, obrigando a decretar serviços mínimos em dias de greve.

2014 - José Manuel Durão Barroso deixa a presidência da Comissão Europeia, cargo que exerceu ao longo dos últimos 10 anos, um recorde de longevidade apenas igualado pelo francês Jacques Delors, entre 1985 e 1995.

Foto Arquivo

Pensamento do dia