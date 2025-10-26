Polícia agredido numa festa na Ribeira Brava

Um agente da Polícia de Segurança Pública foi agredido na madrugada de hoje, enquanto decorria a Festa do Maracujá, no concelho da Ribeira Brava.

Segundo confirmou ao DIÁRIO o subintendente da PSP Fábio Castro, a agressão ocorreu pelas 2 horas, quando o polícia tentou travar uma rixa no local.

O agente foi assistido no Centro de Saúde da Ribeira Brava, pois apresentava ferimentos nos cotovelos e num joelho.

Quanto ao agressor, foi detido pela PSP e está nos quartos de detenção a aguardar para ser presente a Tribunal.