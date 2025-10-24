HF reforça operação da carreira 81 devido à Festa da Castanha

A Horários do Funchal revela que, por ocasião da Festa da Castanha, no Curral das Freiras, irá implementar um serviço de reforço à operação da carreira 81 no dia 1 de Novembro, para facilitar o acesso de residentes e visitantes ao evento.

"A empresa pretende desta forma, garantir uma resposta adequada à elevada procura esperada. O serviço a praticar, neste dia, será o correspondente ao horário de domingos e feriados, com a última viagem de regresso ao Funchal, agendada para as 20h35", revela à imprensa.

Para optimizar o fluxo de passageiros e a eficiência do serviço, foram definidos locais de partida específicos: Ida (Funchal/Curral das Freiras): As partidas serão efectuadas na Rua José da Silva "Saca", na paragem habitual da carreira 81, junto ao Teleférico; regresso (Curral das Freiras/Funchal): O ponto de partida no Curral das Freiras, estará localizado junto ao Bar Serafim.

Relativamente ao tarifário, o bilhete de bordo adquirido directamente no autocarro terá um custo de 2,60 euros por viagem para adultos e de 1,30 euros para crianças dos 6 aos 12 anos.

A Horários do Funchal salienta que, para além dos bilhetes de bordo, serão aceites todos os títulos de transporte em vigor na rede, nomeadamente os passes intermunicipais válidos.

A empresa "convida todos os interessados a optar pelo transporte público para uma deslocação mais cómoda e segura até ao Curral das Freiras, desfrutando da festa sem preocupações com estacionamento".