Carreiros do Monte suspendem actividade este sábado devido à chuva

Os Carreiros do Monte vão estar, hoje, fora de circulação, por causa das condições meteorológicas que afectam aquela zona alta do Funchal.

"Devido às condições atmosféricas adversas, que neste momento afectam a freguesia de Nossa senhora do Monte, não vamos operar os Carros de Cesto do Monte, durante o dia de hoje", anunciou a Associação dos Carreiros do Monte, através de uma curta nota informativa remteida às redacções.

A actividade, que é uma das mais procurados por turistas na ilha, deverá ser retomada amanhã. "Retomamos os serviços amanhã, no horário habitual, das 9h00 às 18h00", acrescenta a nota.

A Costa Sul da Madeira e as Regiões Montanhosas encontram-se, a partir das 18 horas de hoje, sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, que deverá prolongar-se até 3 horas de domingo, dia 26 de Outubro.