BE considera que se pode fazer mais pela habitação em Santa Cruz
O Bloco de Esquerda aponta problemas relacionados com a habitação em todas as freguesias do concelho de Santa Cruz e constata que há relatos de casos sobrelotadas, casas sem condições e sem a tipologia necessária para o agregado familiar.
O partido esteve, hoje, numa acção de contacto com a população no sítio das Eiras, no Caniço.
Diogo Teixeira, candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz, considerou que é responsabilidade da autarquia resolver este tipo de problemas e ‘aponta o dedo’ ao JPP por não ter construído “uma única casa de habitação social ou a custos controlados […] em 12 anos de governação do executivo”.
“O BE acha que está na hora de avançar com a construção de habitação social para dar resposta a estas pessoas que não conseguem encontrar casa, que não conseguem pagar as rendas de 700, 800 ou 900 euros, que são praticadas pelo concelho”, indica o cabeça-de-lista.
O candidato pede que a Câmara Municipal avance com obras relacionadas com o direito à habitação, indicando ainda que deveriam existir apoios ao arrendamento, pois há várias famílias com dificuldade em pagar as rendas.