BE lamenta que construção do Funchal não seja 'para o bolso' da classe média

O Bloco de Esquerda lamentou, hoje, a especulação imobiliária na cidade do Funchal e que a construção que está a ser feita, em termos de habitação, não esteja ao alcance da classe média. Dina Letra afirma que a Câmara do Funchal "desbaratou milhões de euros do PRR que tinha disponível para construir a habitação para as famílias com mais dificuldades no acesso" à mesma.

Além disso, apontou que a autarquia nada fez para reabilitar os prédios devolutos existentes na cidade. O Bloco de Esquerda considera que deve existir diálogo com os senhorios e com os proprietários a fim de promover o "arrendamento acessível e trazer essas casas para o mercado de arrendamento".

"O que nós podemos constatar com os candidatos do PSD-Madeira, do Chega e mesmo do JPP, que até há bem pouco tempo estavam todos juntos no mesmo barco, é que não têm sequer uma única proposta para combater a especulação imobiliária", atirou a candidata do Bloco de Esquerda.

Dina Letra garantiu que o BE tem "um programa robusto para tentar mitigar e resolver o problema da habitação, que não é um problema de solução fácil, mas precisamos de medidas concretas".

O programa do Bloco vai "desde a construção para a habitação social, passa pela reabilitação, conversar com os senhorios e os proprietários para a reabilitação urbana, porque como temos aqui nesta rua, existem milhares de imóveis espalhados pelas diversas freguesias do Funchal, que estão completamente ao abandono".

"Passa por conversar com os senhorios para termos as casas que estão fechadas, convertidas para a arrendamento acessível e passa também por reabilitar as casas de muitos funchalenses que não têm condições dignas para viver", frisou a cabeça-de-lista.

"No próximo dia, 12 de Outubro, os funchalenses terão de tomar uma opção entre aqueles que estão ao lado dos funchalenses para garantir o melhor acesso à habitação e aqueles que estão ao lado dos lobbies do imobiliário, aos tubarões do regime, que cada vez mais agravam o preço da habitação na cidade do Funchal", termina..