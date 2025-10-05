BE pretende criar Museu do Vime e do Artesanato da Camacha

A candidatura do BE à Câmara Municipal de Santa Cruz esteve, hoje, na Camacha, numa ocasião para lamentar que, actualmente, esta é uma freguesia que tem muito pouco de capital da Cultura.

Diogo Teixeira indica que, entre as reclamações da população está a descaracterização do centro da vila, que apresenta edifícios a ruir, o ‘Café Relógio’ abandono. O cabeça-de-lista indica que a Camacha já não é um ponto de referência no concelho e essa é uma situação que pretende reverter.

“Queremos devolver a antiga glória da Camacha”, indica Diogo Teixeira, apontoando a necessidade de reabilitação do centro histórico e dos seus edifícios. Além disso, tem um plano para construir um Museu do Vime e do Artesanato da Camacha, visto que não existe qualquer espaço onde se possa conhecer a obra de vime e o artesanato da freguesia.

O candidato indica que esse espaço serviria também para exposições, como aquelas relacionadas com o folclore e o bailinho da Madeira, “uma marca das nossas gentes e das nossas terras”.