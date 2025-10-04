BE preocupado com acessibilidade, mobilidade e estacionamento no Funchal

O Bloco de Esquerda esteve, hoje, nas zonas altas do Funchal, onde demonstrou a sua preocupação com as acessibilidades, mobilidade e estacionamento no Funchal, bem como com os transportes públicos. “Não têm sido dadas respostas àqueles que são os maiores problemas das pessoas”, lamentou Dina Letra.

A candidata à Câmara Municipal do Funchal aponta que existem várias vias que circundam o Funchal onde não existe um passeio, bem como paragens de autocarro em cima de vias públicas, “onde não há sequer segurança para os peões e protecção quando estiver sol ou chuva”. Além disso, indica que existem “dezenas e dezenas de carros estacionados nas vias públicas”.

Dina Letra assume que se tem assistido a várias promessas. “Temos candidatos e candidatas que têm soluções para tudo, temos candidatas e candidatos que prometem fazer agora tudo e tudo o que não fizeram em quatro anos e em 40 anos até, mas que prometem neste momento tudo a toda a gente”, atira, afirmando ainda que “temos candidatos que não têm sequer a menor noção daquilo que é o trabalho autárquico, daquelas que são as competências de uma Câmara Municipal do Funchal ou então que ignoram de propósito aquelas que são as competências da Câmara Municipal do Funchal”.

“O compromisso do Bloco de Esquerda nesta candidatura à Câmara Municipal do Funchal é o de procurar e arranjar soluções para aquelas que são os principais problemas das pessoas que vivem nas Zoas Altas do nosso concelho”, assume a candidata.

A cabeça-de-lista diz não embarcar em promessas, nem em mentiras, pois considera que as pessoas são “inteligentes o suficiente para não levar a sério todas essas promessas que são feitas”.

“O nosso compromisso é o de, junto das populações, até sabemos que há dezenas de petições na Câmara do Funchal para resolver pequenos problemas, é conversando com as pessoas e com a ajuda dos técnicos da Câmara Municipal do Funchal encontrarmos as melhores soluções para criar bolsas de estacionamento onde for possível, para criar passeios que garantam a segurança dos nossos cidadãos onde for possível, para melhorar as paragens de autocarro onde for possível e para lutar pelos nossos munícipes, junto das entidades competentes, nomeadamente os Horários do Funchal, para que possam garantir, efectivamente, uma melhor mobilidade na nossa cidade, com mais carreiras, principalmente nas horas de ponta”, explica.

A candidata considera que o transporte público é fundamental para” termos uma cidade mais amiga do ambiente também, mais amiga dos munícipes, porque sabemos que é menos dinheiro que irão gastar ao final do mês”.