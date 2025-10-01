BE quer reforço de apoio aos estudantes universitários no Funchal

A candidata do Bloco de Esquerda (BE) à câmara do Funchal, Dina Letra, defendeu hoje mais apoios municipais para os estudantes do ensino superior e medidas para acabar com os problemas no trânsito e acesso à Universidade da Madeira.

"A câmara deve reforçar e apoiar mais as famílias para que os jovens possam prosseguir os seus estudos universitários", disse a cabeça de lista bloquista madeirense numa iniciativa da campanha eleitoral no Campus da Universidade da Madeira, no Funchal.

A candidata argumentou que "a realidade mostra que os jovens estão a desistir da universidade ou não estão a concorrer sequer" e, "portanto, é preciso haver esse reforço, essa aposta na educação".

"Sabemos das dificuldades das famílias em suportar os estudos universitários e, por isso, temos menos jovens a inscrever-se ou passar essa fase da sua educação, que é fundamental para termos (...) mais desenvolvimento, mais capacidade crítica na nossa cidade", sustentou.

Dina Letra considerou ser necessário "cativar" os jovens para "seguirem os estudos universitários e para ficarem a viver na cidade do Funchal".

"Entendemos que é importante manter os apoios - e reforçar, caso seja possível - aos estudantes universitários", salientou.

Dina Letra apontou que "a habitação é também um problema para alguns estudantes que vêm de fora. A universidade e o Governo Regional têm de se preocupar com as residências universitárias, que não é competência da câmara".

A candidata acrescentou que outra preocupação da candidatura é a situação da falta de estacionamento para os estudantes, indicando existirem "muitos terrenos à volta" da universidade e sugeriu a criação de "um parque de estacionamento gratuito e exclusivo para os universitários, além do reforço das carreiras dos transportes públicos para aquela zona da universidade.

"Achamos que a câmara poderá ter aqui um papel importante em termos de mobilidade", concluiu.

O atual executivo da Câmara do Funchal é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP e cinco da coligação Confiança, liderada pelo PS.

O BE tem três representantes na Assembleia Municipal.

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU -- coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).