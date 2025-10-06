BE alerta para "falhas" na área do ambiente no Funchal

A candidata do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara do Funchal alertou hoje para as "falhas" no ambiente no concelho e defendeu que o município deve ter "parecer vinculativo" sobre um possível aumento do porto da cidade.

"Há muitas falhas na Câmara Municipal do Funchal, fruto de uma política que não favoreceu o ambiente", disse Dina Letra numa ação da campanha eleitoral, no departamento da Divisão do Ambiente do município funchalense, na zona dos Viveiros.

Para a cabeça de lista, "a área do ambiente não pode ser um apêndice de uma câmara municipal como a do Funchal". "Tem de ter uma importância acrescida numa altura em que estamos perante alterações climáticas que se preveem ter um impacto no Funchal", declarou.

A dirigente bloquista sustentou que é necessário a principal autarquia da Madeira "apostar forte na área do ambiente, com mais reflorestação da cidade, com mais espaços verdes, com menos impermeabilização dos solos", até porque "betonizar a cidade causa muitos problemas em termos ambientais".

Também manifestou preocupação com o anúncio do Governo Regional (PSD/CDS-PP) de "estar a estudar o aumento do porto do Funchal", exigindo que a autarquia tenha "uma palavra a dizer" e emita uma "parecer vinculativo em relação ao que está previsto", à semelhança do que acontece com os municípios no caso dos aeroportos.

Mencionando que o porto do Funchal está na lista dos "10 primeiros emissores de poluição europeus", Dina Letra argumentou que o seu aumento poderá ter um impacto significativo na cidade, onde há três ribeiras a desaguar na baía.

"Achamos que o aumento do porto sem estudos competentes -- porque sabemos que o Governo Regional já nos habituou a estudos encomendados à medida -- poderá trazer graves consequências para a cidade", acrescentou.

Para a candidata, é "preciso defender a cidade, é preciso defender a segurança da cidade, a segurança dos cidadãos contra a exploração turística que está prevista acontecer no porto".

Também destacou a necessidade de serem reforçadas as equipas da limpeza urbana, que têm estado reduzidas, o que coloca problemas de segurança a estes funcionários.

O atual executivo do Funchal, chefiado por Cristina Pedra, é composto por seis eleitos da coligação PSD/CDS-PP e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Nas autárquicas de domingo, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU -- coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).