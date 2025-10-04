BE acusa Câmara de Santa Cruz de mentir sobre obras na Praia do Portinho
O candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal de Santa Cruz, Diogo Teixeira, acusou, hoje, a autarquia de ter mentido relativamente às obras em curso na Praia do Portinho, na freguesia do Caniço.
Segundo Diogo Teixeira, após o partido receber uma denúncia acompanhada de imagens que mostravam cinco escavadoras no local, foram feitas várias tentativas de contacto com a autarquia.
“Telefonámos cerca de cinco a seis vezes, fomos deixados longos minutos em espera sem resposta, e só depois de afirmarmos que éramos uma candidatura à Câmara é que conseguimos obter informações”, refere.
O candidato disse que a autarquia garantiu tratar-se apenas de uma “limpeza de terreno” e não de qualquer construção. No entanto, o 'Bloco' sublinha que a Direcção Regional do Ambiente veio a ordenar a suspensão dos trabalhos, o que, defende, contraria a explicação dada pela Câmara.
A polémica adensou-se quando o movimento Juntos pelo Povo (JPP) e a presidente da Câmara, Hélia Ascensão, publicaram nas redes sociais mensagens a defender a obra, classificando-a como “importante para o Caniço”. Para Diogo Teixeira, este episódio prova que a autarquia “mentiu descaradamente” e que o executivo “não compreende o impacto de construções na orla costeira”.