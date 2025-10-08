Homem esfaqueado de madrugada no Funchal

Um homem com cerca de 44 anos foi hoje de madrugada assistido no Miradouro das Cruzes, após ter sido vítima de agressão com arma branca.

A vítima, socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal pelas 01h10, foi esfaqueado nas costelas, tendo sido estabilizado e levado para o Hospital.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.