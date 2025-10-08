 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem esfaqueado de madrugada no Funchal

Foto Google Streetview
Foto Google Streetview

Um homem com cerca de 44 anos foi hoje de madrugada assistido no Miradouro das Cruzes, após ter sido vítima de agressão com arma branca.

A vítima, socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal pelas 01h10, foi esfaqueado nas costelas, tendo sido estabilizado e levado para o Hospital.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo