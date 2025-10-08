Fogo em mato mobiliza meios de três corporações
Um fogo em mato que deflagrou esta madrugada nas encostas da Quinta Grande, à saída do túnel que dá acesso à freguesia a partir da Via Rápida, está, neste momento, a ser combatido por três corporações de bombeiros.
Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e Bombeiros Sapadores do Funchal estão no local, numa operação coordenada pelo Serviço Regional de Protecção Civil.
Tal como tem sido norma recente, se for ainda necessário, deverá ser mobilizado o helicóptero da Protecção Civil.
