“O nosso capital humano é o maior activo da corporação”

Este sábado, a presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra, destacou o papel essencial dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que prestam serviço à população local, a visitantes e a municípios vizinhos. Nos últimos 12 meses, a corporação manteve prontidão e profissionalismo, respondendo a múltiplas ocorrências com elevado rigor.

A autarca agradeceu aos actuais e antigos bombeiros pela dedicação e sublinhou que o capital humano é o maior activo da corporação. Para reforçar o serviço e responder aos novos desafios, abriu-se este ano concurso para recrutar 24 novos bombeiros, cuja formação terá 12 meses de duração, dividida entre componente escolar e prática.

Cristina Pedra anunciou ainda a continuação da requalificação das instalações em 2025, incluindo a construção de uma nova camarata feminina, e destacou a certificação da companhia como entidade formadora, complementando a oferta do Centro de Formação de Bombeiros e Protecção Civil.

A presidente salientou a colaboração com o Governo Regional, o Serviço Regional de Protecção Civil e o Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal, bem como a renovação de equipamentos e veículos operacionais. Sobre a segurança e prontidão da corporação, afirmou: “O socorro na cidade está bem, recomenda-se.”

A intervenção terminou com um reconhecimento à articulação entre todos os agentes de protecção civil, ao empenho do comando da corporação e ao profissionalismo diário dos bombeiros, reforçando a importância da dedicação e do espírito de equipa.