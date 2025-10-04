Bombeiros extinguem fogo numa habitação em Câmara de Lobos
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados na manhã deste sábado, 4 de Outubro, pelas 9 horas, para um incêndio numa habitação localizada no Caminho Velho da Palmeira, em Câmara de Lobos.
A corporação mobilizou um veículo pesado e um ligeiro, assim como seis elementos para extinguir as chamas, que deflagraram no sofá da sala.
Os elementos conseguiram apagar o foco de incêndio e realizaram a ventilação do espaço.
Segundo o que foi possível aferir, a Protecção Civil Municipal foi igualmente accionada para avaliar as condições de habitabilidade daquela residência, onde reside um casal e dois filhos.
A Polícia de Segurança Pública esteve no local.
Não houve registo de feridos.
