Queimada não autorizada nos Piornais mobiliza corporações

Uma queimada na Travessa dos Piornais, no Funchal, esta tarde, pelas 15h40, mobilizou três corporações até ao local.

Em triangulação de meio estiveram os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Quando chegaram ao local, verificaram que se tratava de uma queimada não autorizada, tendo sido de imediato extinta.