Coluna de fumo mobiliza vários meios para Santo António

Um popular avistou há instantes uma coluna de fumo em Santo António, na zona do Curral Velho, tendo dado o alerta ao Serviço Regional de Protecção Civil.

Para o local já foram accionados meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e o helicóptero foi activado para fazer o reconhecimento da zona.