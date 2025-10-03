 DNOTICIAS.PT
Coluna de fumo mobiliza vários meios para Santo António

Foto Duarte Silva

Um popular avistou há instantes uma coluna de fumo em Santo António, na zona do Curral Velho, tendo dado o alerta ao Serviço Regional de Protecção Civil.

Para o local já foram accionados meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e o helicóptero foi activado para fazer o reconhecimento da zona.

