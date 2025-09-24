Fogo em Lagos mobiliza mais de 600 operacionais

Mais de 600 bombeiros combatiam às 07:00 de hoje o incêndio que deflagrou no concelho de Aljezur e que entrou em Lagos e que teve durante a noite algumas reativações, sem causar vítimas, segundo a proteção civil.

"Durante a noite tivemos algumas reativações na zona da Feiteira, mas foram sendo controladas pelos operacionais no terreno. Com o nascer do dia iremos fazer nova avaliação como está a situação", adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

De acordo com a mesma fonte, não há habitações em risco e nem vítimas a registar.

Às 07:00, o incêndio estava a ser combatido por 666 operacionais, com o auxílio de 223 meios terrestres.

O incêndio que deflagrou domingo na Bordeira, no Algarve, pouco depois do meio-dia, destruiu uma casa de segunda habitação em Aljezur, que se encontrava desocupada.

O fogo que começou domingo em Aljezur, no Algarve, aumentou de intensidade durante a tarde de terça-feira devido a projeções para fora do perímetro queimado que estava a ser controlado pelos bombeiros, segundo a Proteção Civil.

Em conferência de imprensa na terça-feira à noite, o segundo-comandante do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve, Abel Gomes, afirmou que as chamas alimentadas "pela continuidade do vento dirigem-se agora para este" da região.

O agravamento do incêndio deveu-se a um reacendimento na zona da Feiteira que originou quatro projeções num dos flancos do incêndio, numa altura em que os meios de combate estavam posicionados em ações de consolidação e de extinção, referiu.

Segundo Abel Gomes, as projeções fizeram alargar o perímetro do incêndio para este, "aumentando de 30% para 40% a área das chamas".

A mesma fonte esclareceu ainda que desde domingo se verificaram três feridos, ou seja, pessoas que precisaram de assistência hospitalar, e nove pessoas assistidas no local, não sendo estas classificadas como feridos.

Cerca de 30 concelhos de seis distritos em perigo máximo

Cerca de 30 concelhos dos distritos de Viseu, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado, vento mais intenso nas terras altas até ao meio da manhã e pequena subida de temperatura, em especial da mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (em Bragança) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 20 (na Guarda) e os 30 (em Setúbal).