Suspeita de incêndio leva vários meios ao Curral das Freiras
Uma suspeita de incêndio na zona da Murteira, no Curral das Freiras, está a mobilizar para o local vários meios.
A caminho do Curral estão os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo