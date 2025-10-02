Suspeita de incêndio leva vários meios ao Curral das Freiras

Uma suspeita de incêndio na zona da Murteira, no Curral das Freiras, está a mobilizar para o local vários meios.

A caminho do Curral estão os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.