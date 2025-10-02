Duas corporações combateram fogo em canavial

As corporações dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e do Bombeiros Sapadores do Funchal acorreram esta madrugada a um fogo em mato na zona da levada do Curral Velho, em Santo António.

No caso dos BVM foi a terceira chamada para fogo em mato, o primeiro pelas 22h00 de ontem em Câmara de Lobos, foi falso alarme, a segunda pelas 00h30 no Estreito, foi uma queimada, mas já tinha sido resolvido pelos bombeiros locais.

Esta última ocorrência queimou sobretudo canavial e as duas corporações do Funchal foram suficientes para resolver a situação, ainda que tenham sido mobilizados inicialmente os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.