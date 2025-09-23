Incêndio em mato no PEZO mobiliza corporações e meio aéreo

Um fogo em mato deflagrou, há instantes, no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO), tendo sido mobilizados para o local vários meios dos bombeiros e o meio aéreo.

Foram accionados, em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e o helicóptero afeto ao Serviço Regional de Protecção Civil.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram um veículo pesado de combate a incêndios e quatro elementos, a corporação de Câmara de Lobos activou um veículo pesado e um ligeiro, assim como seis bombeiros e, por fim os Sapadores do Funchal estão no local com um autotanque.

Segundo o que foi possível aferir, o fogo terá deflagrado numa zona de bananeiras.