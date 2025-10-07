Lagarde realça importância de euro tornar-se uma moeda mundial

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu hoje a necessidade de desenvolver a dimensão internacional do euro para que passe de uma moeda refúgio de nível intermédio a "uma verdadeira moeda mundial".

A responsável, que falava em Paris, na sede do Business France, organismo público para a promoção internacional das empresas francesas, realçou que na situação atual, em que o dólar é a grande moeda mundial, a Europa recebe "as consequências das decisões tomadas em Washington", principalmente porque o mercado europeu tem uma maior abertura ao exterior.

Na opinião de Christine Lagarde, os europeus não podem ser meros espetadores, o que neste caso significa que o euro deve passar de "uma moeda intermediária a uma verdadeira moeda mundial capaz de converter debilidades em vantagens duradouras".

Um dos problemas que refere para conseguir este objetivo é que o mercado de capitais europeu "continua a ser demasiado limitado" devido à sua fragmentação e em muitos casos os investimentos acabam por dirigir-se para os EUA, sendo os mercados bolsistas norte-americanos duas vezes maiores do que os europeus e têm rendimentos mais elevados.

A presidente do BCE disse ainda que reforçar o euro passa também por eliminar as barreiras e os obstáculos que persistem no mercado interno, nomeadamente a fragmentação da regulamentação e da fiscalidade, assim como o facto de não ter sido concretizado o mercado único de capitais.

Christine Lagarde estimou que um crescimento de 2% nas trocas dentro da União Europeia (UE) compensaria as perdas relacionadas com o aumento das tarifas à entrada dos produtos europeus nos EUA desde a chegada do Presidente Donald Trump à Casa Branca.

Outro ponto importante para conseguir que o euro seja mais utilizado fora da UE é aproveitar as relações comerciais já existentes (os Vinte e Sete são o principal parceiro comercial de 72 países do mundo que representam 40% do Produto Interno Bruto - PIB) e estabelecer novos acordos comerciais, defendeu.