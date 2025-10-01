Reitor da UMa reconhece importância da ligação com a Estatística

O suporte na estatística para a tomada de decisão fundamentada foi a primeira ideia deixada por Sílvio Fernandes, reitor da Universidade da Madeira (UMa), na mensagem que endereçou à DREM por ocasião do seu 45.º aniversário.

Depois de Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, e Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, o reitor da UMa foi a terceira personalidade convidada pela autoridade estatística regional para falar sobre a importância da Estatística e sobre o papel que a Direção Regional de Estatística da Madeira tem desempenhado na divulgação de informação que caracteriza a realidade regional.

Sílvio Fernandes reconhece que há um proveito mútuo na ligação entre a UMa e a DREM. Por um lado, o estabelecimento do ensino superior regional forma quadros técnicos especializados que colmatam as necessidades de recursos humanos do organismo tutelado pela Secretaria Regional das Finanças, e por outro lado, os seus estudantes e docentes beneficiam com a informação produzida e divulgada pela DREM, que é integrada nos seus trabalhos, artigos e apresentações.

O reitor da UMa alerta ainda para a necessidade de aumentar a literacia estatística dos cidadãos em geral e, em particular, dos alunos e políticos.