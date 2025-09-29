Dia Mundial do Coração: a importância da prevenção

O Dia Mundial do Coração, criado pela Federação Mundial do Coração, é celebrado anualmente a 29 de Setembro com o grande objectivo de alertar para a necessidade de prevenção de doenças cardiovasculares, uma das principais causas de mortes em Portugal.

O tema escolhido este ano pela federação é ‘Não perca o ritmo’. A ideia central passa por, através do trabalho em conjunto, ser possível colocar a saúde do coração no topo das prioridades globais e impulsionar transformações significativas em diversos países.

Actualmente, uma em cada cinco pessoas acaba por falecer antes do tempo devido a problemas cardiovasculares. Apesar disso, estima-se que cerca de 80% dos episódios de infarto e AVC poderiam ser evitados com prevenção adequada.

A data escolhida para mobilizar acções de sensibilização e prevenção contra as doenças cardiovasculares foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A diferença entre uma paragem cardíaca e um infarto do miocárdio

Muitos confundem os dois termos, contudo não são a mesma coisa. Segundo o site do Hospital da Luz, estima-se que em 50% dos casos de infarto do miocárdio, a paragem cardíaca pode ser a primeira manifestação da doença. Conheça as diferenças e como agir em ambas as emergências.

Na paragem cardíaca, o coração deixa de funcionar de forma eficaz e de bombear o sangue. É considerado uma emergência imediata que exige reanimação cardiopulmonar e, se for possível, desfibrilação, pois a pessoa perde a consciência, desmaia e fica sem pulso. Pode ser causada por várias razões como um infarto agudo do miocárdio ou insuficiência cardíaca.

Saiba como agir numa paragem cardíaca

É necessário intervir de imediato.

Confirme se a vítima está inconsciente e ligue para o 112

Inicie as manobras do Suporte Básico de Vida (SBV) com uma massagem cardíaca que permite que o sangue continue a circular, mesmo que o coração esteja parado.

Se possível, deverá ser usado um desfibrilhador, que permitirá emitir um choque eléctrico com o objectivo de tratar a fibrilação ventricular e restabelecer a actividade eléctrica normal do coração.

Foto ShutterStock

Se nada for feito, após 10 minutos a maioria das pessoas será irrecuperável. A realização da massagem cardíaca e a correcta utilização dos desfibrilhador são capazes de salvar muitas vidas.

Suporte Básico de Vida

O Suporte Básico de Vida (SBV) é a primeira resposta vital numa emergência cardíaca. Trata-se de um conjunto de procedimentos simples e padronizados que qualquer pessoa, mesmo que não tenha formação médica avançada, pode realizar de modo a manter a circulação e a oxigenação mínima de uma vítima em paragem cardiorrespiratória. Tem como principais objectivos reconhecer rapidamente uma paragem cardiorrespiratória, accionar precocemente os serviços de emergência e iniciar as manobras que mantenham o cérebro e os órgãos vitais vivos até haver desfibrilação ou tratamento hospital.

Como fazer as manobras de SBV, segundo o Serviço Nacional de Saúde

Deite a vítima de costas no chão ou sobre uma superfície rígida

Coloque as suas mãos sobrepostas com os dedos entrelaçados no meio do peito da vítima

Com os braços esticados e perpendiculares ao corpo da pessoa, pressione o peito, fazendo com que este baixe visivelmente e alivie. Repita 30 vezes este movimento de compressão e descompressão do peito da vítima a um ritmo de 100 a 120 por minuto.

Ao fim das 30 compressões efectue duas ventilações através da boca da vítima. Para isso encha os pulmões de ar e expire para a boca da vítima, tapando-lhe o nariz com os seus dedos e isolando com os seus lábios os da vítima, para que não exista fuga do ar. Embora a ventilação boca-a-boca seja relativamente segura, sem casos de infecção grave descritos, é recomendável a utilização de máscaras de reanimação. Nos casos em que não seja possível fazer ventilações, faça apenas as compressões.

Após ventilar, retome as compressões e siga sempre a sequência de 30 compressões torácicas com 2 ventilações. Mantenha as manobras até a chegada de ajuda ou a vítima recuperar.

Foto ShutterStock

O infarto do miocárdio, conhecido como ataque do coração, pode ser um acontecimento súbito e com sintomas intensos ou, até ser antecedido por sintomas de alerta e de agravamento progressivo. Ocorre quando há o bloqueio de uma artéria coronária e impede o sangue de chegar a uma parte do músculo do coração.

Sintomas mais comuns do infarto do miocárdio

Dor ou pressão no peito (que pode irradiar para o braço, ombros ou costas)

Dificuldade respiratória náuseas, vómitos, suores, tonturas, palpitações

O que fazer perante esta situação

À semelhança da paragem cardíaca, o infarto do miocárdio é também uma intervenção médica e exige uma intervenção rápida, apesar da resposta ser ligeiramente diferente pois a pessoa ainda se encontra consciente. O reconhecimento precoce dos sintomas é crucial.

Chamar imediatamente ajuda, ligando para o 112;

Acalmar e imobilizar a vítima, deita-la ou senta-la de forma confortável;

Monitorizar constantemente.

Mantenha o seu coração saudável

Pratique exercício físico. Se fizer, pelo menos, 30 minutos de actividade física por dia, 5 dias por semana, irá diminuir o risco de desenvolver alguma doença cardiovascular;

Controle o nível de colesterol;

Adopte uma alimentação saudável. Opte por vegetais, frutas, fibra, laticínios, carne magra e peixe, para que o seu corpo tenha material para a manutenção de uma boa saúde;

Controle a sua pressão arterial. É um dos principais factores de risco para as doenças cardiovasculares;

Reduza o consumo de açúcar;

Deixe de fumar. Os fumadores têm um maior risco cardiovascular;

Diminua o stress. O stress agudo provoca uma redução de fluxo sanguíneo para o coração e arritmias, aumentando o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

Adoptar estas pequenas mudanças, pode representar grandes resultados para o seu coração.