Rubina Leal reforça importância de promover o envelhecimento digno e activo

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, marcou presença na inauguração da exposição itinerante 'Vida com Arte', organizada pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Idoso.

A mostra, instalada no Espaço IDEIA do Parlamento madeirense, reúne trabalhos dos utentes das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, valorizando a criatividade, talento e vitalidade da população sénior.

Durante o evento, Rubina Leal destacou a importância de assinalar o Dia Internacional do Idoso, como forma de manifestar respeito por esta faixa etária, lembrando que "o envelhecimento deve ser encarado não como um limite, mas como uma etapa plena de oportunidades".

Rubina Leal reforçou ainda a relevância de promover o envelhecimento digno e activo, incentivando políticas públicas e práticas comunitárias que favoreçam a participação social, cultural e económica dos cidadãos mais velhos. Nessa óptica, defendeu que "é crucial planear, de forma transversal e integrada, a médio e longo prazo, a implementação de políticas públicas para a longevidade".

A exposição 'Vida com Arte', patente entre os dias 30 de Setembro e 6 de Outubro, constitui também um testemunho vivo da dignidade, da autonomia e da capacidade criativa dos seniores, sensibilizando para a necessidade de valorizar a experiência e a memória colectiva que esta faixa etária representa para a sociedade.

O evento reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa da Madeira em continuar a ser um espaço aberto à comunidade e atento às questões sociais, contribuindo para um debate inclusivo sobre o presente e o futuro do envelhecimento.